Álvarez y Arrimadas atacan al PSOE por su "catastrófico" modelo económico andaluz y a Rufián por Cataluña

La ministra Montero replica que el milagro económico del PP ha acabado con Rato en la cárcel y que el dinero público es de todos

Las candidatas del PP y de Ciudadanos al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas, han coincidido en cargar contra la política económica del PSOE, que según la representante del PP implica generalizar a toda España lo que denomina el "catastrófico" modelo económico andaluz, algo a lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha replicado recordando que el llamado 'milagro económico' del Gobierno Aznar ha acabado con el exvicepresidente Rodrigo Rato en la cárcel. El portavoz adjunto de Esquerra, Gabriel Ruifián, también ha acaparado las críticas de PP y Ciudadanos, que le reprochan la ruptura de la legalidad por parte del independentismo.

En la parte económica del debate a seis organizado por RTVE, la ministra María Jesús Montero ha defendido que la economía debe estar al servicio de las personas, que el crecimiento debe repartirse, que España no puede conformarse en ser un país de trabajadores pobres y que la política económica no puede dejarse llevar por el 'salvese quien pueda'.

"PALABRAS HUECAS"

"Alucino cuando escucho las palabras huecas de la señora Montero --ha respondido Álvarez de Toledo--. Es la representante del catastrófico modelo andaluz que Pedro Sánchez quiere exportar".

Para María Jesús Montero, el PP no puede dar "ni una lección de economía" y que no tiene más propuesta que "meterse con el PSOE y con Andalucía". "No hable usted en nombre de Andalucía, que parece que estoy escuchando a Quim Torrra", se ha sumado a la crítica Inés Arrimadas, reprochando a los socialistas el coste del "populismo" y de los llamados "viernes sociales".

Cayetana Álvarez de Toledo, que ha defendido bajadas generalizadas de impuestos, ha insistido en que el PSOE es "una máquina de destrucción de empleo" y que encarna la "filosofía" de que el dinero público no es de nadie y que es fácil saltarse el presupuesto y que 1.200 millones "se ponen o se quitan" sin problema.

"El dinero público es de todos", se ha defendido la ministra ante el ataque de su contrincante del PP, recordando que no es de los corruptos y que el llamado 'milagro económico' del PP ha acabado con el exvicepresidente económico Rato en la cárcel. También ha afirmado que las propuestas económicas de PP y Ciudadanos "van dirigidas a beneficiar a las rentas altas".

En el debate económico ha terciado también Rufián, defendiendo el fin de las puertas giratorias, la lucha contra "lacras" como la morosidad que castigan a Pymes y autónomos, la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 y la prohibición de amnistías fiscales, para acabar demandando el cumplimiento de la Constitución en capítulos como el reparto justo de la riqueza.

"CONMUEVE" VER A ERC DEFENDER LA CONSTITUCIÓN

"Es conmovedor verle invocar la Constitución --ha replicado Álvarez de Toledo--.¿Por qué hace políticas para España si quieren romperla. Incumplen la Constitución y ahora esas propuestas no valen nada en su boca. ¿No lo entiende?".

"Pero si en Cataluña violaron todos los artículos de la Constitución, del primero al último --ha añadido Arrimadas--. Yo he sufrido las propuestas de ERC en Cataluña y las peores listas de espera y quien tiene más chiringuitos es Cataluña. Lecciones de moralidad de los que dicen que España nos roba...".

Por su parte, Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos, ha reiterado la necesidad de bajar el IVA en productos de primera necesidad como alimentos, higiene femenina, luz y gas, y a cambio subir la fiscalidad a bancos y grandes empresas.

Por su parte, Aitor Esteban, del PNV, ha avisado del "peligro claro" de ralentización económica, y ha pedido estabilidad institucional, tocar la regla de gasto para poder emplear el superávit, establecer un déficit diferenciado según las comunidades, y garantizar a Euskadi un marco propio de relaciones laborales y dando prelación a los convenios autonómicos o provinciales.