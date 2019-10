La alumna que denunció al profesor de la USC: "No consiguió humillarme"

Carmen Carballido, la alumna de la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago (USC) supuestamente vejada por uno de sus profesores, Luciano Méndez, que se habría metido con su escote, ha señalado este miércoles, un día después de los hechos, que él no pudo doblegarla.

"No consiguió humillarme, por el apoyo de mis compañeros", ha manifestado a Efe esta estudiante que no dudó y denunció al docente, suspendido actualmente de manera cautelar, por haber criticado su vestimenta en una clase de Matemáticas, a raíz de lo cual se quedó en un inicio en "estado de shock".

"Yo estaba en shock, no me creía que eso estuviera pasando en ese momento", ha contado esta chica, que nada más recibir las críticas de su profesor recogió sus cosas y se marchó de clase, seguida de prácticamente todos sus compañeros.

Carballido ha subrayado que ayer, al entrar en clase de matemáticas, se sentó en primera fila y que antes de empezar la clase Méndez le dijo que al finalizar el aula quería hablar con ella. Sin embargo, a los pocos minutos, le pidió que se fuera a la última fila, donde no pudiera verla, "si no se tapaba el escote".

"Mis compañeros empezaron a defenderme, pero él empezó a señalarme y a pedir a los compañeros que me miraran. Dijo que casi se me veía un pezón", ha declarado la alumna, que decidió en aquel momento marcharse del aula y presentar acto seguido una reclamación en el decanato.

"Este profesor no es mi profesor oficial de Matemáticas porque la USC aún no consiguió un profesor de matemáticas para los de Economía", ha apuntado Carballido, que asegura que conocía parte del pasado de Luciano Méndez, que ya fue sancionado con dos meses sin empleo y sueldo por una situación similar con otra estudiante y sabía asimismo "que había apoyado a La Manada y que había agredido a varios policías".

"Obviamente yo estaba enterada de eso y no me gustaba, pero era mi profesor, y bueno, pues iba a clase igual", ha contado la alumna, que considera que este asunto "no es nada personal" y que "le podía pasar a cualquiera".

"Mejor que me pase a mí que a una persona que se lo pudiera tomar peor o a una persona que se hubiera callado. Prefiero que me haya tocado a mí pero que sirva de algo", ha explicado.

Según Carballido, "hoy en día cualquier persona un poco racional se daría cuenta de que eso es una barbaridad" y aunque aplaude la decisión de la suspensión de Méndez por su rapidez y también la repercusión del caso, no se siente del todo tranquila.

"Que sea una medida cautelar no me tranquiliza. Yo si estoy en primero me quedan mínimo cuatro años aquí y sé que si es una medida cautelar en unos meses o menos podría volver si no se toma otra medida", ha opinado.

Méndez Naya saltó por primera vez a la prensa por un hecho similar al relatado, al realizar unos comentarios machistas en 2016 igualmente sobre el escote de una de sus alumnas, que acabó dejando sus estudios.

El rector de la Universidad de Santiago (USC), Antonio López, ha anunciado esta mañana la suspensión cautelar de este docente y el inicio de un procedimiento sancionador. EFE

jcr/am/jlg