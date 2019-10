Ex alto cargo de Consumo acusado de prevaricar niega haber amañado contratos

El ex subdirector general de Calidad del Consumo del Instituto Nacional de Consumo (INC) Carlos Arnaiz, acusado de fraude y prevaricación, ha negado haber favorecido a sociedades administradas por un supuesto cooperador, también acusado, y ha asegurado que "siempre ha escogido la propuesta mas económica".

Así lo ha expresado este martes en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid, donde se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años de prisión y diez de inhabilitación por haber adjudicado de forma supuestamente fraudulenta cinco contratos licitados por su subdirección entre 2006 y 2011.

En el banquillo de los acusados también se sienta Josep T.A., que se enfrenta a la misma petición de pena en calidad de cooperador necesario.

Según la Fiscalía, los acusados se concertaron para adjudicar a sociedades administradas o vinculadas a Josep T.A. la realización de diversos trabajos, como un estudio de mercado sobre la telefonía móvil para niños y adolescentes, una investigación de estilo de vida o un análisis sobre el índice de confianza del consumidor de juguetes.

El Ministerio Público sostiene que los cinco contratos en cuestión se adjudicaron vulnerando la normativa que regula la contratación del sector público, fraccionando el importe de alguno de los encargos para no superar los 30.050 euros y poder así acudir a un procedimiento negociado sin publicidad.

Para dar apariencia de legalidad, como el procedimiento negociado exige la concurrencia de al menos tres ofertas, Josep T presentaba tres ofertas de sociedades distintas, pero controladas por él mismo, según la Fiscalía.

Arnaiz, que era subdirector general de Calidad del Consumo del INC, organismo integrado en la actualidad en la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, ha asegurado que "no ha tratado de favorecer la contratación" con esas empresas, sino que "siempre ha escogido la propuesta mas económica" y ha garantizado que "no ha cobrado remuneración" alguna por los contratos.

Ha afirmado además que no mantiene una relación de amistad con Josep T.A., quien le ofreció múltiples propuestas de trabajos en su calidad de consultor, y ha precisado que muchas de ellas "no llegaron a celebrarse porque no encajaban en la línea de trabajo del INC".

Según su declaración, la licitación de los citados contratos se realizó sin publicidad porque "siguió las instrucciones que le daban desde el área de administración" del Instituto, y no se constituyó mesa de contratación para estos casos porque no se hacía así con "expedientes menores".

Por su parte, Josep T.A. ha señalado que el correo electrónico en que se basa la acusación ha sido "malinterpretado", ya que era una propuesta de facturación de varios proyectos que pretendía presentar a Consumo, y ha negado haber fragmentado el cobro de alguno de ellos.

Ha declarado que no estaba relacionado con todas las empresas que se presentaron a la licitación, pero ha reconocido que se presentaron por recomendación suya porque, ha dicho, desde el área de administración del INC le pidieron que buscara dos propuestas más para que se presentaran al concurso.

No obstante, ha asegurado que "no participó en la elaboración" de esas otras ofertas.

Ambos acusados han hecho hincapié en que los contratos se llevaron a cabo "en su integridad" y que se entregaron todos los informes.

El juicio continuará mañana con declaraciones de testigos.