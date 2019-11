Alonso dice que, aunque EH Bildu "quiere más", el texto de nuevo estatus que "maneja PNV no tiene encaje constitucional"

PP estudia "vías" para impugnar el Decreto sobre el uso de lenguas por los ayuntamientos por "inconstitucional"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha considerado que "es imposible el consenso" en un texto en la Ponencia de Autogobierno y ha advertido de que, aunque EH Bildu "quiere todavía más, el texto que maneja el PNV no tiene encaje constitucional" y va a "chocar con el muro de la legalidad".

En sendas entrevistas a Onda Vasca y Onda Cero, el dirigente del PP en Euskadi también ha reiterado sus críticas al Decreto del Gobierno Vasco sobre el uso de lenguas por parte de los ayuntamientos, y ha anunciado que su partido está estudiando "las vías" para impugnarlo "por inconstitucional".

Alfonso Alonso ha aludido a los trabajos que se están desarrollando en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco, actualmente en la fase en la que los expertos designados trabajan en la elaboración de un texto articulado, y ha alertado de que, si bien "vamos a ver en qué termina" esta fase, "de ahí está surgiendo un texto que lidera el experto del PNV que desborda la Constitución y que reconoce el derecho de autodeterminación, pero que no es suficientemente fuerte para los de Bildu".

En todo caso, ha reiterado que, aunque EH Bildu "quiere todavía más, el texto que maneja el PNV no tiene encaje constitucional". En esta línea, ha afirmado que le "preocupa que nos salgamos del marco del Estatuto de Gernika", que es "nuestra principal fortaleza" y protege "un autogobierno amplísimo". Según ha remarcado, supone "un riesgo enorme salirse sin tener consensos sólidos y sin tener garantía de que nos vamos a adecuar a la Constitución".

A su entender, si sigue adelante el "coqueteo hacia ese camino" y finalmente "la visión del PNV salta a la Cámara, ese texto no tiene recorrido" porque "va a chocar con el muro de legalidad", lo que "genera inestabilidad".

Alfonso Alonso ha considerado que el consenso para la presentación por parte de los expertos de un texto articulado antes del día 30 "es imposible", de manera que supone que "se remitirán distintos textos" y el PP, por su parte, hará "un voto particular".

El presidente del PP vasco ha asegurado que "no es verdad" que el Estatuto no se cumpla. "Claro que se ha cumplido", ha insistido Alonso, que ha recordado que las instituciones vascas "ostentan la mayoría de las transferencias y todo el mundo sabe que, de lo que se recauda en el País Vasco, la inmensa mayoría de recursos son gestionados" en la comunidad.

Ahora, ha criticado, con la "nueva visión" se pretende hacer de Euskadi "una isla" y que "en la práctica no tengan efecto las leyes del Estado si no se conciertan", lo que "desborda la Constitución".

EL DECRETO DE LENGUAS

Por otra parte, ha reiterado sus críticas al Decreto sobre el uso del castellano y el euskera por parte de los ayuntamientos y que, a su entender, supone que "la administración establece de manera clara la preferencia de una lengua sobre otra", mientras que lo que tienen que hacer la administración es "garantizar los derechos de los ciudadanos, que son los que pueden establecer una preferencia".

El presidente del PP ha criticado que "desborda la capacidad legal de los ayuntamientos, se arroga un derecho que corresponde a los ciudadanos y además no es leal" porque, tras la aprobación de la ley Municipal, no fue recurrida y se llegó a un acuerdo en la Comisión bilateral que suscribieron los gobiernos central y vasco "que decía que esto es constitucional siempre que se interprete de una manera determinada en los artículos que hacían referencia a las cuestiones lingüísticas".

"Y ahora se utiliza esa ley para la interpretación exactamente contraria", ha denunciado. Según ha indicado, "es un movimiento desleal y están quebrando una vinculación, una obligación y un compromiso que tiene naturaleza jurídica y eso a nosotros nos enfada, es como si nos hubieran tomado el pelo".

Por todo ello, el PP está estudiando "bien" cuáles son "las vías que tenemos para combatir esta normativa" y "qué acceso tenemos a impugnarlo por inconstitucional". Alonso ha lamentado que el nacionalismo utilice "las lenguas para dividir a las personas, aislarlas" y ha criticado que el PSE "se ha plegado en la práctica absolutamente" porque "está muy cómodo en el poder con el PNV".

PRESUPUESTOS VASCOS

Finalmente, ha reiterado que su partido se reunirá con el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, en el marco de las conversaciones sobre los presupuestos vascos de 2020 porque el PP intenta tener "una relación fluida" con el Gobierno y "hay muchas cosas de las que hablar".

No obstante, ha insistido en que el PP no se "ve en un acuerdo con la orientación que ha tomado PNV y ellos se han inclinado también abiertamente por Podemos", con lo que "se aleja de nuestra posibilidad política". "Tenemos una posición política ahora muy alejada de las posiciones del PNV, pero eso no quiere decir que no seamos un partido institucional, hay muchas cosas de la que hablar y tratar de convencer de la visión fiscal que tenemos", ha añadido.

En esta materia fiscal, ha señalado que "ahora resulta que ellos también quieren suprimir el Impuesto de Patrimonio" porque "se escapan los clientes que tienen dinero" a otras comunidades autónomas, pero el PP considera que tampoco se debe "seguir friendo a impuestos" a "los que no se pueden ir, a las rentas medias y las rentas bajas". "Hay margen de revertir la subida de 2013", ha insistido Alonso, que ha considerado que el PNV "se está podemizando mucho".