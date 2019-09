Alonso (PP) aboga por "reconstruir puentes" para superar el bloqueo y por "entenderse" con el PSOE, aunque "no se deje"

Cree que la apuesta de Casado por construir una alternativa "es perfectamente compatible con tener una actitud abierta al diálogo"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que es necesario "reconstruir puentes" entre la derecha y la izquierda para superar la actual situación de "bloqueo" político, y ha señalado que "hay que entenderse alguna vez con el Partido Socialista", pese a que éste "no se deje".

Alonso, en una entrevista en Radio Vitoria recogida por Europa Press, ha lamentado que en España haya quien se dedica a "cavar trincheras", a fomentar la "incomunicación" y a establecer "bloques" que separaran a quienes profesan ideologías diferentes.

El líder del Partido Popular de Euskadi ha considerado que actuar de esta forma es "malo", por lo que se ha mostrado partidario de "reconstruir puentes entre gente que es distinta, que tiene diferentes formas de ver la vida".

"Cuando a España le ha ido bien ha sido cuando ha habido una posibilidad de entendimiento entre la derecha y la izquierda. Y cuando no hay posibilidad de entendimiento, pues nos bloqueamos; y esa es la situación en la que estamos ahora", ha manifestado, en referencia a la posibilidad de que sea necesario celebrar unas nuevas elecciones generales ante un eventual fracaso del PSOE para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"Este bloqueo --ha subrayado-- se debe a que no hay posibilidad de entendimiento entre derecha e izquierda". Alonso ha denunciado que con la decisión de los socialistas de acceder al Gobierno de Navarra con el apoyo de Geroa Bai, Podemos e I-E, en una votación en la que EH Bildu se abstuvo, el PSOE "abortó cualquier posibilidad de entendimiento y acuerdo con el PP y Ciudadanos".

"PACTAR SOBRE ESPAÑA"

Pese a todo, ha considerado que es necesario trabajar para que la derecha e izquierda puedan llegar a acuerdos sobre las grandes cuestiones "de país". "Hay que entenderse alguna vez con el Partido Socialista, aunque no se dejen. Hay que entenderse en las cosas importantes", ha afirmado.

El líder del PP vasco ha considerado que aunque su partido y el PSOE "se disputen" el Gobierno central, tienen que ser capaces de "acordar cómo es el país y pactar sobre España". De esa forma, ha indicado que "no podemos trasladar la idea de que nuestras visiones son tan incompatibles que da la sensación de que no podríamos ni vivir juntos". "No tiene sentido. Vivimos juntos", ha añadido.

Alonso, en respuesta a una pregunta de la periodista sobre si el presidente del PP, Pablo Casado, ha alejado al partido de la "moderación", ha reconocido que el actuar líder de la formación se enfrenta a una situación de "dificultad".

"Ha llegado en un momento complicado y su obligación es construir una alternativa para ganar las elecciones y llegar al Gobierno", ha indicado, para a continuación precisar que "eso es perfectamente compatible con tener una actitud abierta al diálogo".