Almunia: El PP no conoce bien Bruselas todavía si cree que la UE rechazará la amnistía

El exvicepresidente de la Comisión Europea, el socialista Joaquín Almunia, ha afirmado este miércoles que el PP "no conoce bien Bruselas todavía" si cree que la UE rechazará el proyecto de ley amnistía.

"El PP mueve la cola porque quiere que se note que están en Bruselas, pero esa ley se validará en el Congreso de los Diputados, que es el que tiene que validarla, y no en Bruselas", ha dicho en el coloquio posterior a una conferencia pronunciada en Bilbao.

Según ha explicado, el comisario europeo de Justicia "solo ha preguntado por un proyecto de ley que desconocía, y el Gobierno ha dicho que se lo manda y se lo explica; sin mayor impacto y sin incidir en principios o normas europeas".

El también exministro en varias legislaturas socialistas ha mantenido que en términos generales está de acuerdo con dicha ley y que "entiende las razones por las que se ha puesto encima de la mesa" ya que, en su momento, lo relacionado con el "procés" "fue mal llevado" y ahora llegan "las consecuencias".

Respecto a la negociación entre el PSOE y Junts ha reconocido que "a nadie le gusta enfrentarse a una situación de dos bloques políticos en el Congreso... cuya única solución para que alguno de los dos llegue a una mayoría es contar con los votos de dicha formación".

"La situación no ha sido agradable para nadie", ha dicho y ha reiterado que "a nadie le gusta la composición del Congreso, ni siquiera a Junts que tuvo un mal resultado, pero lo han decidido los ciudadanos y no se puede cambiar. Hay que ganárselo con esfuerzo, política y votos".

En relación a las actuaciones judiciales relacionadas con el 'procés' ha destacado que "se llevaron a los tribunales problemas sin haberlos discutido, dialogado y sin resolverlos políticamente, y los magistrados pronunciaron sentencia, que es para lo que están los tribunales".

"Llevar problemas políticos sin resolver a los tribunales, no es bueno para nadie; ni para políticos, ni para instituciones, ni para el Poder Judicial porque lo implica en temas que no debería estar implicado, porque lo suyo es aplicar la ley, no resolver problemas de los políticos", ha considerado.

Respecto a los exministros socialistas que se han pronunciado públicamente en contra de la ley de amnistía, Almunia ha ironizado que "exministros somos muchos.... y variados".