Almonte constituye una mesa de trabajo para buscar soluciones a las conocidas como casas discoteca de El Rocío

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha constituido una mesa de trabajo destinado a estudiar y buscar soluciones a los problemas de convivencia en la aldea de El Rocío como consecuencia de las denominadas casas discoteca en las que se celebran fiestas en algunas fechas.

Así, según ha indicado la concejal de El Rocío, Macarena Robles, en un audio remitido a Europa Press, el pasado pleno se aprobó por unanimidad la constitución de una comisión para "trabajar" los problemas de ruido en El Rocío, de forma que el objetivo es endurecer las sanciones mediante un cambio en la tipología de las infracciones para que las mismas pasen a ser consideradas como graves.

Robles ha apuntado que la mesa de trabajo está formada por representantes de todos los grupos políticos, así como personal técnico y jurídico del Ayuntamiento y se reunirá de forma periódica.

En este sentido, la concejal ha explicado que todos los participantes de esta mesa han coincidido en "la necesidad" de realizar una revisión "exhaustiva" de la ordenanza municipal para "endurecer las medidas" y "acabar con este problema que va creciendo año tras año".

Ya en el pasado mes de agosto Robles señaló que "no hay un número exacto de viviendas que generan estas situaciones" ya que "depende de las fechas" y que se producen de "forma esporádica", así como "tampoco están todas identificadas".

Asimismo, subrayó la "dificultad" de identificar a los autores de estas fiestas ya que "son domicilios habituales y privados", por lo que "la Constitución establece que no se puede acceder salvo con una autorización judicial", por lo que la Policía no puede entrar, al tiempo que indicó que "hay personas que se identifican y otras que no".

Finalmente, Robles apuntó que El Rocío cuenta con unas 1.800 personas empadronadas, pero que habitualmente residen durante todo el año unas 1.000, así como que esta cifra crece durante los fines de semana, algunos de los cuales son "multitudinarios", aunque otros "puede haber 200.000 personas" ya que "depende de la fecha del año".