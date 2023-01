Almería y Málaga son las únicas capitales andaluzas que encaran 2023 con presupuestos municipales aprobados

Todas las diputaciones salvo la de Córdoba ya han aprobado sus cuentas provinciales para el próximo año

Almería y Málaga son las únicas capitales andaluzas que van a encarar el inicio de 2023, año en el que van a tener lugar las elecciones municipales, con los presupuestos locales aprobados, siendo la capital almeriense la última en consolidar sus cuentas el pasado 21 de diciembre, según la información consultada por Europa Press.

En este contexto, el Pleno del Ayuntamiento de Almería aprobó el 21 de diciembre el presupuesto municipal de 2023 con los votos a favor del equipo de gobierno (PP) así como con los del grupo municipal de Cs, integrado por el concejal Rafael Burgos, y del edil no adscrito Joaquín Pérez de la Blanca, con los que se firmaron previamente acuerdos para sacar adelante las cuentas, cifradas en 225,7 millones de euros.

Además de Almería, Málaga aprobó el 12 de diciembre de forma inicial sus cuentas municipales con los votos del equipo de gobierno --PP y Cs-- junto con el concejal no adscrito, Juan Cassá, y el rechazo de PSOE y Unidas Podemos, con un montante que asciende a 976,5 millones, lo que supone un incremento del 4,31% con respecto a las cuentas de 2022.

Asimismo, ya ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos han sido desestimadas por 15 votos a favor y 16 en contra.

Con respecto a la lista de capitales de provincia que no han aprobado sus presupuestos, Cádiz es la primera en no tener un proyecto de cuentas. De hecho, durante el mandato del actual alcalde, José María González 'Kichi', no se ha aprobado ni una vez el presupuesto local antes de que termine el año para empezar el nuevo ejercicio con unas cuentas consolidadas.

Por otro lado, en Córdoba, el Ayuntamiento de la capital, gobernado por PP y Cs, todavía no ha presentado sus cuentas para 2023, por lo que no hay fecha prevista para que sean aprobados en Pleno.

En Granada, el Consistorio, que encabeza el PSOE en minoría, ha de negociar todavía las cuentas del año que viene, una vez se aprobaron con el Grupo de Unidas Podemos e Independientes las de 2022 a principios del pasado septiembre y actualizando las cuentas de 2020, que se elaboraron condicionadas por las necesidades urgentes de la pandemia en sus primeras etapas.

El Ayuntamiento de Huelva aprobó en junio los presupuestos de 2022, que salió adelante en un pleno extraordinario y que contó con los votos a favor del equipo de gobierno, la abstención del concejal no adscrito Néstor Santos y el rechazo del resto de grupos de la oposición y Jesús Amador, con un montante total de 175 millones. Sin embargo, no hay fecha prevista para las cuentas de 2023.

JAÉN, SIN PRESUPUESTO MUNICIPAL DESDE 2017

En el caso del Ayuntamiento de Jaén, el último presupuesto municipal aprobado se remonta a 2017 cuando gobernaba el PP. Desde entonces, el Consistorio ha funcionado con presupuestos prorrogados y no hay previsiones para la aprobación de nuevas cuentas.

Por último, el Consistorio sevillano anunciaba el 12 de diciembre su proyecto de presupuestos que todavía no está aprobado y que, según el alcalde, Antonio Muñoz, las cuentas se incrementarán en un 8% en relación a las de este año, con lo que el montante total llegaría a los 1.158 millones.

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA ES LA ÚNICA SIN PRESUPUESTOS

Por otro lado, en relación a los presupuestos de provincia, la Diputación de Córdoba es el único ente provincial que no tiene cuentas aprobadas para 2023, después de que el 23 de diciembre se realizara la presentación de estas.

El gobierno provincial de PSOE e IU Córdoba tiene previsto llevar al Pleno estos presupuestos para su aprobación en los primeros días del próximo enero.

Frente a Córdoba, la más veloz en consolidar sus cuentas ha sido la Diputación de Sevilla, cuando el 17 de noviembre aprobó el proyecto presupuestario de 2023, que asciende a 543,13 millones de euros tanto en su cifra de gastos como de ingresos. Estas cuentas contaron con el voto favorable del Grupo socialista, que gobierna con mayoría absoluta, y de Cs.

El ente provincial almeriense aprobó inicialmente el 28 de noviembre sus cuentas para 2023, que ascienden a 255 millones de euros, con el voto a favor del equipo de gobierno (PP), al que se ha unido el del diputado provincial de Cs, Rafael Burgos.

En esta misma fecha, la Diputación de Cádiz aprobó sus cuentas para el próximo año que se cifra en 323,8 millones y que prevé partidas como ayudas al alquiler para mujeres víctimas de violencia de género o el refuerzo de la Ley de Dependencia.

Asimismo, la administración provincial granadina consolidó el 5 de diciembre el presupuesto para 2023 que supera los 350 millones, con los votos favorables de PSOE, en el gobierno provincial, Ciudadanos e IU.

Huelva aprobó sus cuentas de provincia para el próximo año el 30 de noviembre, con un total de 207 millones, un 11% más que en 2022, así como Jaén aprobó el pasado 28 de noviembre su presupuesto provincial para 2023, que superará los 317 millones de euros y se incrementa en 26,87 millones respecto a este año.

Por último, la Diputación de Málaga aprobó el 22 de diciembre su presupuesto para 2023, que asciende a 374,3 millones de euros y que supone un 6,25% más que el de este año. La aprobación ha sido posible con los votos favorables del equipo de gobierno (PP) y del diputado no adscrito Juan Cassá. De la referida cantidad, 318,7 millones de euros corresponden exclusivamente a la Diputación de Málaga; 40,2 millones, al Patronato de Recaudación Provincial; y 15,3 millones, a Turismo y Planificación Costa del Sol.