Almeida zanja que no tiene más que comentar sobre el caso de las mascarillas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha zanjado este miércoles que ya no tiene "nada más que comentar" sobre el caso de las mascarillas, porque ha comparecido a lo largo de dos semanas para dar "absolutamente todas las explicaciones", y también porque la investigación del fiscal concluye que no ha habido "ninguna irregularidad" en el Ayuntamiento.

En la inauguración de la ampliación de la planta de biogás del parque tecnológico de Valdemingómez, Almeida ha sido preguntado por la carta que firmó de aval a Alberto Luceño y que desveló el diario Público, a lo que ha contestado que ha dado explicaciones públicas sobre el caso de las mascarillas a lo largo de las dos últimas semanas.

No creo que haya un político que haya comparecido tantas veces en dos semanas para dar explicaciones como yo lo he tenido que hacer. Estamos en un proceso judicial y hay que respetar el proceso judicial. Diecisiete meses de investigación por la Fiscalía y no se apunta ni una sola irregularidad en el Ayuntamiento de Madrid, ha argumentado Almeida.

Ha dicho también que "todas esas cuestiones que se están sacando por parte de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid o en los medios de comunicación están en el sumario".

"Y ese sumario ha sido instruido por un fiscal durante diecisiete meses, con todas esas cuestiones que ustedes están indicando, y que la oposición está utilizando, ha añadido antes de recalcar: Por tanto yo ya no tengo nada más que comentar al respecto".

Puede entender Almeida que la gente quiera preguntarle a él, pero cree que el fiscal ya ha hablado después de diecisiete meses.

También se ha preguntado al alcalde sobre que la Fiscalía de Malasia haya informado al juez del caso de las mascarillas de que San Chin Choon, proveedor del material sanitario de los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina y al que el fiscal español pidió interrogar ya en mayo de 2021, no ha accedido a colaborar con la investigación.

Hay un procedimiento judicial en curso y será el juez, tras la instrucción, el que tendrá que tomar las decisiones que correspondan, al mismo tiempo también que, desde luego, si se considera que se ha acreditado la estafa en la sentencia que los madrileños no tengan ninguna duda de que el Ayuntamiento pondrá todos los medios para recuperar hasta el último céntimo que se hubiera estafado al Ayuntamiento de Madrid, ha reiterado.

Y en cuanto a los cinco días que tienen las partes personadas en la causa para proponer nuevas medidas cautelares contra Alberto Luceño y qué va a pedir el Ayuntamiento, Almeida ha expuesto que son los extraordinarios servicios jurídicos municipales a quienes corresponde tomar las decisiones o solicitar las acciones que correspondan.

Desde luego no soy yo quién para decirle a los servicios jurídicos lo que tienen o no tienen que hacer, ha precisado antes de insistir en que el Ayuntamiento está comprometido plenamente con que, si se acredita que ha habido una estafa, recuperar hasta el último céntimo de euro estafado.