Almeida: Vox está "donde lo quiere la izquierda" por su negativa a aprobar los presupuestos de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, considera que con el rechazo de Vox a aprobar los Presupuestos del Ayuntamiento para 2022, la formación que lidera en Cibeles Javier Ortega Smith "ha decidido aplicarse el cordón sanitario" y "se ha instalado en el lugar donde la izquierda lo quiere tener".

Así se ha expresado el regidor, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la ciudad, en la que se ha mostrado favorable a negociar las cuentas públicas con todos los grupos de nuevo, empezando por Recupera Madrid.

Tras una reunión de una hora con el regidor, Ortega Smith ha asegurado ante los medios de comunicación que el 'no' es una "decisión firme" porque no han visto "ni un atisbo por parte del alcalde de abrir una oportunidad a retirar Madrid Central y a dejar de estar condicionado por la izquierda".

Sin embargo, Almeida ha indicado que "no ha sido una reunión, ha sido un frontón" con el que "Ortega ha faltado el respeto a los madrileños, una vez más". Lo ha acusado de presentarse en Cibeles para "hacer un paripé y hablar con el alcalde". "Para esto no necesitábamos dos meses de reunión, para ocultar que durante dos meses se ha negado a sentarse", ha apostillado Almeida.

Entiende el primer edil que si uno acude a sentarse "es para hablar", pero que Ortega Smith "no ha hablado de Presupuestos". "Cuando yo le decía pero los presupuestos, él me decía: no... si están bien, tienen muchas cosas buenas. Le preguntaba por las peticiones, su respuesta era Madrid Central", ha explicado sobre el encuentro.

Además, Martínez-Almeida ha acusado a Ortega Smith de acudir a la reunión "con el discurso de que Madrid es la ciudad del soviet" y que "los madrileños se merecen algo más que esto".

Ha llamado la atención sobre el hecho de que Vox no vaya a presentar enmiendas parciales a las cuentas, lo que para Almeida se traduce en "no querer trabajar". "Todos los grupos presentan enmienda parciales. Cuando uno se mira los presupuestos, las presenta", ha apostillado a continuación.

Tirando de hemeroteca, Almeida ha recordado que a preguntas sobre la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible, Ortega Smith describió a Vox como "un partido de personas serias y que nunca usaría la política para el chantaje". "Cuando hizo estas declaraciones, o bien mentía entonces, o bien miente ahora", ha lanzado.