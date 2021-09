Almeida y Villacís llaman a la responsabilidad contra el botellón porque Policía Municipal está "infradimensionada"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, han hecho un llamamiento este lunes a la responsabilidad individual para que no se produzcan más botellones en zonas verdes de la ciudad dado que la Policía Municipal está infradimensionada" y no es "la única solución".

Así lo han trasladado ambos después de un fin de semana en el que la Policía Municipal ha interpuesto 513 multas por consumo de alcohol en vía pública; concretamente 237 el viernes, 194 el sábado y 82 el domingo.

Además, la noche del sábado los agentes locales desalojaron grupos de jóvenes que estaban haciendo botellón en el Parque de Berlín, durante la celebración de las fiestas del barrio, así como en el intercambiador de Moncloa para evitar una concentración excesiva de personas.

De "profunda irresponsabilidad" ha calificado el regidor la celebración de estos botellones, los cuales considera "dañan la imagen de la juventud". "Me niego a pensar que el conjunto sea tan irresponsable", ha lanzado Almeida tras asistir a la entrega de premios del turismo en la capital, celebrada en la Galería de Cristales de Cibeles.

También ha incidido el alcalde en la suciedad que generan estas concentraciones, pues "las imágenes que se vieron al día siguiente demuestran que no son solo irresponsables, sino también sucios".

Sobre la labor de la Policía, ha puesto en valor el refuerzo de 300 agentes, la identificación y sanción de aquellas personas que incumplen la ordenanza así como es el Consistorio quien "asume la limpieza". Así, ha señalado que la Policía Municipal no puede prohibir todos los botellones, por lo que ha apelado a la responsabilidad.

En esta misma línea, Villacís ha aseverado que la Policía "no es la única solución", a la vez que ha hablado de "una cierta relajación porque hay gente que piensa que se ha salido de la pandemia" cuando "no es así".

"Podemos hacer todos los refuerzos, pero no me preocupa que se vayan sancionados, me importa que se vayan contagiados. Llamo a la responsabilidad individual para que deje de suceder, porque ante un problema de esta magnitud, todos tenemos que entender que la única respuesta no puede ser la Policía, porque no está suficientemente dotada, hemos perdido más de mil policías. Nuestros recursos están exhaustos", ha clamado.

"No podemos esperar que el Gobierno haga todo; de vez en cuando merece la pena hacer pensar que también tiene que ver con ellos, y que la responsabilidad individual también es importante. La responsabilidad individual funcionó durante la pandemia", ha concluido.