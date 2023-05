Almeida vaticina un "todos contra Ayuso" en debate de candidatos a Presidencia regional de esta noche en Telemadrid

El alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha vaticinado este martes que el debate de candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid que se celebrará esta noche en Telemadrid será un "todos contra (la presidenta regional) Ayuso".

"Será un todos contra Ayuso y un todos contra Almeida. A mí lo que me gustaría es que fuera un debate en beneficio de los madrileños, no un debate en el que fuera un todos contra Ayuso y un todos contra Almeida. Pero la izquierda no tiene más proyecto para los madrileños que tratar de desalojarnos a toda costa, no porque tengan un proyecto mejor, sino porque quieren desalojar por desalojar", ha expuesto ante los medios de comunicación desde el Centro Dotacional Integrado de Arganzuela.

Frente a ese "desalojar por desalojar" de la izquierda, Almeida ha contrapuesto el "proyecto de políticas concretas que mejoran la vida de la gente" que tiene el PP en estos comicios del 28 de mayo. "El proyecto que tienen los adversarios políticos sencillamente se resume en obsesión con Ayuso y con Almeida y así va a ser muy difícil que puedan ganar", ha advertido.

Además, ha señalado que "Vox hay que reconocer que también tiene una cierta obsesión en estos momentos con Ayuso y con Almeida y lo ha demostrado" porque "han decidido bajarse del carro en el momento en que a Madrid mejor le va, han decidido votar con la izquierda en el momento en que a Madrid mejor le va".