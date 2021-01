Almeida tilda de "grosero" que Marlaska usara el Twitter del Ministerio del Interior para despedir a Illa

El portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "grosero" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, empleara el Twitter oficial del Ministerio del Interior para despedirse del ya exministro de Sanidad, Salvador Illa.

"Que ya que use ese Twitter es grosero, pero no asombra, no me generó ningún tipo de asombro. ¿Qué más da usar una cuenta de Twitter cuando se ha usado en la campaña?, ¿alguien piensa que Illa se despide en Moncloa y no en el Congreso?", ha expresado el alcalde de Madrid desde Valdebebas.

El Ministerio de Interior publicó un mensaje de "reconocimiento" y "agradecimiento" a Illa "por su coraje y trabajo incansable" frente a la Covid-19 y ensalzando "su talante dialogante y sereno".

Poco después de su publicación, el mensaje fue borrado y desde la misma cuenta oficial se pidió disculpas por la publicación. "Los perfiles en redes sociales del Ministerio del Interior buscan ser siempre un servicio público a la ciudadanía. Pedimos disculpas por el mensaje anterior, que nunca debió ser recogido en un perfil oficial, debido a un error material que lamentamos profundamente", se señaló.