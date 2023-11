Almeida tilda de "asombroso" que Robles considere que vocales del CGPJ no pueden pronunciarse sobre la amnistía

"Me decepciona profundamente", asegura el alcalde

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado como "asombroso" que la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, considere que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no pueden pronunciarse sobre la amnistía a los líderes del 'procés'.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación desde Casa de Campo, después de que Robles haya rechazado que ocho vocales conservadores del CGPJ hayan solicitado un pleno extraordinario para rechazar la amnistía a los líderes independentistas catalanes, habida cuenta de que sus mandatos están caducados y su situación es "claramente inconstitucional".

"A mí me parece asombroso que Margarita Robles, ministra de Defensa, pero sobre todo magistrada, diga que los miembros del Consejo General del Poder Judicial no se pueden pronunciar sobre una ley de amnistía que es un antes y un después, y en eso estaremos todos de acuerdo, en nuestra democracia", ha valorado el alcalde de Madrid, quien ha destacado que le decepciona "profundamente" la actitud de Robles.

Así, ha criticado que la ministra de Defensa "se ponga del lado de aquellos que pegaron un golpe a la Constitución y un golpe a la legalidad y a nuestra democracia".

"¿De verdad está diciendo Margarita Robles que sus compañeros, porque son compañeros suyos, en un tema como la ley de amnistía, que es un antes y un después, no se van a poder pronunciar? ¿Pero sin embargo ella se pone del lado de los golpistas? ¿De verdad Margarita Robles está antes del lado de (Carles) Puigdemont y de (Oriol) Junqueras que del lado de sus compañeros de la Justicia y del Consejo General del Poder Judicial?", ha censurado.

El regidor ha asegurado que los vocales del CGPJ no están incumpliendo "absolutamente nada" sino que "no se les está permitiendo cumplir con sus funciones". "Quien en su caso lo estarán incumpliendo es el Congreso de los Diputados y el Senado al no proceder a la renovación, pero en ningún caso los vocales", ha señalado.