Almeida tacha de "ficción con reparto" la apertura del curso de Sánchez con ciudadanos: "Faltaba un tal Antonio"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tachado este martes de "ficción con reparto y teleprompter" la apertura del curso político del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con ciudadanos en el Palacio de La Moncloa. "Para ser completa solo faltaba un tal Antonio. Si hubiera estado el tal Antonio ya hubiéramos tenido la selección completa de los figurantes que ayer aparecieron en el Palacio de la Moncloa", ha trasladado ante los periodistas desde el CEIP Marcelo Usera.

Sánchez recibió ayer en La Moncloa a medio centenar de ciudadanos con los que intercambió impresiones sobre las previsiones y prioridades del Ejecutivo para los próximos meses.

Sin embargo, Martínez-Almeida sostiene que "no hay quien se crea que entre 50 ciudadanos no hay ni uno solo que deslice la más mínima crítica al Gobierno en la situación que estamos viviendo". "Y es una ficción porque, obviamente, el presidente del Gobierno no es que respondiera, es que tenía preparada la respuesta, es que la leyó en un teleprompter. Si esto era un contacto con la gente, ¿cómo es posible que leyera en un teleprompter la respuesta?", ha añadido a continuación.

Para el alcalde de Madrid, Pedro Sánchez "tiene que hablar menos y escuchar mucho más" porque ayer "habló 48 minutos, y cinco personas hablaron 8 minutos". Cree que "lo que tenían a lo mejor es que haber hablado 45 minutos esas cinco personas, y el presidente del Gobierno otros 45 minutos".

"Pero lo que no puede ser es que cinco personas, seleccionadas, hablaran 8 minutos y él 45. Por tanto, yo digo esas dos cosas. Uno, fue desde luego un reparto de ficción en el que faltaba el tal Antonio y en el que sobraban cargos del PSOE; y dos, que el presidente del Gobierno tiene que meterse en la cabeza que tiene que escuchar mucho más y hablar mucho menos", ha finalizado.