Almeida, sorprendido de que Moncloa no cierre Madrid como otros puentes ahora que hay elecciones

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado que este será el primer Puente festivo de la pandemia en el que no se impone a la región madrileña un cierre perimetral por parte del Gobierno central, y ha apuntado que se debe suponer "que no ha sido en clave partidista" con las elecciones a la Comunidad el día 4.

"Es el primer Puente donde no se impone un cierre perimetral. Lo impusieron en noviembre, en diciembre, en Navidades, Semana Santa, y en el Puente de mayo, con elecciones, donde no les va demasiado bien, no se impone un cierre perimetral . Tenemos que suponer que no ha sido en clave partidista, sino en clave sanitaria", ha ironizado el regidor ante la prensa durante su visita al parking disuasorio de Fuente de la Mora.

Ha mantenido que para Madrid "no son necesarios desde un punto de vista sanitario" pese a que "el Gobierno siempre ha mantenido lo contrario, y este Puente no tiene peores números que otros". "Todos los madrileños saben que el cambio de criterio puede obedecer a razones partidistas", ha apuntado a continuación.

Si bien, ha defendido que la capital está "preparada para las posibles afluencias de personas", y ha puesto en valor la experiencia, el trabajo de la Policía Municipal. "No podemos poner un policía en cada fiesta ilegal. Apelo, en primer lugar, a la responsabilidad de madrileños y también a su colaboración ciudadana para evitar que se produzcan", ha manifestado.

DISPOSITIVO PARA EL PUENTE

La ciudad de Madrid se verá reforzada este Puente de Mayo con un total de 150 policías municipales más así como con drones del Cuerpo. El dispositivo arrancará a las 15 horas de este viernes, y se alargará hasta las 22 horas del próximo martes, día 4. Contará con la participación de los drones de la Sección de Apoyo Aéreo.

Se busca así incrementar la seguridad ciudadana (real y percibida) y la seguridad vial; controlar los establecimientos de hostelería y restauración y aquellos sujetos a la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas (LEPAR); garantizar el cumplimiento de la normativa Covid; y abordar las fiestas ilegales.

Además, el día 2 de mayo la Puerta del Sol acogerá el tradicional acto cívico-militar en honor a los Héroes del Dos de Mayo, lo que producirá también "una mayor afluencia ciudadana" en esa zona.

Por otro lado, la jornada electoral del 4 de mayo tiene un carácter no lectivo que prolongará el Puente, y también es previsible un mayor tránsito de vehículos, con mayor incidencia en los grandes ejes de comunicación de la ciudad y en Calle 30.

Del operativo se encargarán las Comisarías Principales de la Zona Oeste y Este, la Comisaría Principal de Policía Judicial y Seguridad, la Comisaría Principal de Seguridad Corporativa y la Comisaría Principal de Secretaría General.