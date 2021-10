Almeida sobre menores no acompañados y macrobotellones: "En uno de 25.000 jóvenes no es razonable que todos sean menas"

Policía Local y Nacional vigilarán estos botellones este puente de la Hispanidad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que no es "descartable" que haya menores extranjeros no acompañados (menas) en los macrobotellones que llevan semanas sucediéndose en la capital, pero que "no parece razonable" que en un encuentro de 25.000 personas en Ciudad Universitaria "todos sean 'menas'".

Así lo ha señalado a los periodistas en su llegada al South Summit al ser preguntado por la vinculación que hace Vox de estos menores con la inseguridad de los macrobotellones.

El regidor ha señalado que junto a Delegación del Gobierno se ha diseñado un dispositivo de colaboración entre Policía Local y Nacional de cara al Puente de la Hispanidad para evitar, entre otros, los problemas de "convivencia y seguridad" derivados de estos macrobotellones.

En esta línea, ha recordado que desde el Gobierno local se trasladará a la Fiscalía de Menores todos los casos de menores que tengan que ser atendidos por ingesta masiva de alcohol por hospitales o el Samur-Protección Civil.

"El mensaje que queremos trasladar es que no vamos a ahorrar ninguna medida de precaución para evitarlos, pero no podremos lograrlos sin ellos. Sin esos miles de jóvenes, que tienen que ser conscientes de que la pandemia no ha pasado y que la ingesta masiva puede llevar a problemas de convivencia", ha advertido el regidor, quien ha remarcado que este grupo social ha tenido un "gran comportamiento en pandemia" que no debe ser "manchado".

Por otro lado, ha apuntado que los datos del turismo son buenos en Madrid y que desde el Consistorio se está haciendo "todo lo posible" para que vuelva en las "mejores condiciones".

En esta línea, ha apuntado que se está acogiendo grandes eventos como los Premios Platino, el Open de España de Golf o la Copa Davis, que será entre noviembre y diciembre. "Los datos de turismo son buenos en Madrid. Este puente alcanza cifras relevantes para un sector castigado", ha apostillado.