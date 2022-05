Almeida, sobre Carromero: Si hubiera habido pruebas se le habría cesado

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes en la comisión de investigación municipal que si hubiera habido pruebas de que Ángel Carromero estuviera implicado en un intento de espionaje a Isabel Díaz Ayuso su salida como director general de Coordinación de Alcaldía no hubiera sido una dimisión, sino un cese.

Almeida lo ha dicho en la recta final de su comparecencia en la comisión, mientras le hacía preguntas Rita Maestre (Más Madrid). Respecto de lo que yo hablaba con Ángel Carromero, le puedo garantizar que en ningún momento hablé de ninguna forma sobre obtener información acerca del hermano de la presidenta o de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Tenga usted en cuenta que si hubiera habido pruebas no hubiera sido una dimisión sino un cese. Tenga usted en cuenta eso. Si hubiera habido pruebas, hubiera sido un cese, como no había pruebas Ángel Carromero dimitió, ha dicho Almeida cuando Maestre le ha preguntado si algún periodista de 'El Confidencial' le enseñó alguna prueba de la participación de Carromero.

El exdirector general de Coordinación de Alcaldía ha sido una de las grandes ausencias de la décima sesión de la comisión, que ha arrancado con las ponencias de Matilde García Duarte, coordinadora general de la Alcaldía, y Daniel Bardavío Colebrook, vocal asesor de la Alcaldía, y ha cerrado con el alcalde, que después se ha mostrado contento y satisfecho por haber dado todas las explicaciones al respecto.

No hubo encargo, no hubo dinero público, no hubo siquiera personas que, al amparo del Ayuntamiento, intentaran que, efectivamente, se produjera esa trama de obtención de información, ha indicado Almeida, que ha reiterado las mismas explicaciones sobre la dimisión de Carromero.

Así, ha relatado: "A raíz de una serie de informaciones que aparecieron en la tarde del jueves, llamé a Ángel Carromero (...). Me negó que tuviera cualquier implicación en relación a las informaciones en las que se le apuntaba, pero convenimos en una cuestión, y es que la imagen y la reputación del Ayuntamiento de Madrid, en una cuestión tan sensible como esta, que no se ha producido, lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid no puede estar en estos titulares. Al mismo tiempo, me dijo que, dado que se estaban haciendo una serie de acusaciones en este sentido era más fácil defenderse desde fuera del Ayuntamiento que desde dentro. EFE

