Almeida, sobre ausencia de Vox en el minuto de silencio: "Por lo menos dejan de montar numeritos; algo es algo"

Sobre la mujer asesinada en Ciudad Lineal, se está a la espera de que Delegación del Gobierno determine si fue o no violencia de género

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado este viernes tras el minuto de silencio por la última víctima de violencia de género en Madrid que "por lo menos Vox deja de montar numeritos" al no presentarse en el acto y no boicotearlo como pasó en septiembre pasado cuando la formación apareció con una pancarta en la que decía que la violencia no tiene género.

"Por lo menos dejan de montar numeritos; algo es algo. Yo creo que Vox por lo menos ha entendido que las instituciones no se pueden utilizar con carácter partidista y entiende que estos sucesos no son parta montar numeritos ni para tratar de buscar rédito político, y adopta una postura más respetuosa que venir y boicotearlos", ha expresado ante la prensa tras el minuto de silencio frente al Palacio de Cibeles.

Así, el regidor entiende que Vox se encuentra en un "proceso de reflexión", en el que espera que entiendan que en este tipo de actos "no hay banderas de ningún tipo, ni ideologías, sino una condena unánime por parte del Ayuntamiento de Madrid por cada asesinato de una mujer". "Si ha de haber un nuevo minuto, que espero que no, aunque lamentablemente lo habrá, que el paso que dé Vox sea unirse tras esta pancarta", ha lanzado a continuación.

Ha precisado que desde la formación no habían comunicado la no asistencia, pero Martínez-Almeida ha supuesto que no se han presentado por que para ellos es "una especie de conmemoración de ideología de género".

"Las explicaciones las tenemos todos claras, sabemos que no vienen porque hay un concepto más amplio de la violencia intrafamiliar y entienden que se da atención excesiva, cuestión que no comparto en absoluto. Lo importante es que este gobierno no está condicionado en absoluto, y no renunciamos a principios, convicciones por ese pacto con Vox", ha aseverado.

En este sentido, el alcalde de Madrid ha señalado que "no se ha producido ningún tipo de recorte en partidas presupuestarias destinadas a luchar contra violencia de género" en el nuevo presupuesto, en el que además se incrementan "los recursos para seguir en esa lucha conjunta".

Por ello ha trasladado el "firme compromiso del Ayuntamiento de no dar ni un paso atrás ni retroceder en esta lacra que desgraciadamente lleva ya tantas muertes desde le registro". "No podemos permitir que se siga asesinando de esta forma a las mujeres. Es un acto simbólico pero importante, queremos seguir demostrando que queremos luchar por que no de produzcan estos asesinatos", ha apostillado a renglón seguido.

Requerido por la mujer asesinada en Ciudad Lineal, Almeida ha señalado que están a la espera de que Delegación del Gobierno determine si fue o no violencia de género. "Estamos a la espera de ello, en todo caso, es un hecho muy triste que se produzca en Madrid", ha expresado. Ha llamado asimismo a la prudencia y a "no aventurar hipótesis por respeto a la víctima".