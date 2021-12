Almeida salva los presupuestos de Madrid sin Vox gracias a los carmenistas

Tras el plante de Vox, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha conseguido un acuerdo con los cuatro exconcejales de Más Madrid -que fundaron Recupera Madrid- para salvar los presupuestos y las ordenanzas fiscales de 2022.

Entre las medidas del acuerdo figuran nombrar a la escritora recientemente fallecida Almudena Grandes hija predilecta de la ciudad, que los autobuses municipales sean gratis cuando hay altos niveles de contaminación, la fiscalidad del IBI y aumentar las ayudas a los colectivos LGTBI.

Recupera Madrid, que ya apoyó la modificación de la ordenanza de movilidad sostenible del Gobierno de PP y Ciudadanos, venía ofreciéndose a pactar los presupuestos con Almeida desde que la Junta de Gobierno aprobó el anteproyecto de las cuentas de 2022, aunque durante semanas el regidor popular sostuvo a Vox como socio preferente.

El acuerdo de presupuestos con estos concejales que formaron el Grupo Mixto -próximos a Manuela Carmena- ha sido fuertemente criticado por Más Madrid y PSOE, mientras que Vox guarda de momento silencio.

El acuerdo se ha presentado esta tarde ante los medios en una rueda de prensa en la que el alcalde, confinado al ser positivo en coronavirus, ha intervenido telemáticamente, mientras que presencialmente han hablado la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs); la portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras, y la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo (PP).

Almeida ha considerado que se trata de unos "muy buenos presupuestos" para la ciudad y "continuistas" respecto a las políticas implementadas por el Gobierno, porque "sigue habiendo una política de incentivos fiscales", se sigue "cumpliendo el compromiso de bajar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)" y no se suben tasas.

"Simplemente transmitir este mensaje a los madrileños: satisfacción porque son los presupuestos que necesita la ciudad de Madrid; orgullo de un equipo de Gobierno que no se encierra con nadie sino que se abre al conjunto de los madrileños y que tenemos la capacidad de pactar con quien haga falta desde el punto de vista de lo que sea mejor para los madrileños. Nuestro único pacto real es con el conjunto de los madrileños", ha subrayado.

Por su parte, Begoña Villacís ha reconocido los obstáculos con los que se encontró el gobierno de coalición al presentar los presupuestos, y ha criticado la actitud de Vox.

"Lamentablemente vivimos en un momento político en el que el no es no cotiza al alza, la frase lapidaria cotiza al alza, y gran parte del trabajo político muchas veces se queda en meros testimonios y meras gamberradas en otras ocasiones. Es política que no siente a los ciudadanos, que es totalmente inútil, que es totalmente estéril, porque el 'no es no', no da de comer a los vecinos, ha declarado.

La portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, ha agradecido en especial el liderazgo de la vicealcaldesa, para que se fraguara un acuerdo "histórico" que acaba con la violencia institucional que impone Vox en ámbitos como la violencia machista o el colectivo LGTBI.

Hemos afrontado la negociación con el espíritu de evitar la prórroga de unos presupuestos que estaban diseñados para Vox. Estos nuevos presupuestos, a nuestro juicio, sacan a Vox de Madrid, y eso es para nosotros fundamental", ha recalcado.

Todas las partes han coincidido en la complejidad en llegar a puntos de encuentro, y en las cesiones que se han tenido que hacer de una y otro lado para poder rubricar el acuerdo.

Sin embargo, el portavoz de Más Madrid en la comisión de Hacienda y Personal, Miguel Montejo, ha cuestionado que las cuentas saldrán adelante gracias "al 'grupo comodín' que inventó Almeida", y que las enmiendas transaccionales pactadas por el Gobierno y el Grupo Mixto apenas afectan al 0,5 % del presupuesto, por lo que "esencialmente es el mismo que originalmente se presentaba".

Ante las críticas de la izquierda, Higueras ha dicho que le resulta "incomprensible que otras fuerzas progresistas no aprovechen esta oportunidad para ayudar a sacar a Vox del Gobierno".