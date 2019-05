Almeida saca pecho de la gestión del PP en Madrid aspirando a liderar el bloque de centro derecha

El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho referencia este miércoles a la gestión de su formación en la capital durante más de 20 años, una manera de hacer política que ha utilizado para poner de manifiesto que si llega a ser alcalde, liderando el bloque de centro derecha, seguirá esta tónica de gestión.

Así se ha mostrado Almeida en el debate de Telemadrid y Onda Madrid entre los candidatos al Consistorio de la capital, en el que ha señalado que "ningún votante de centro derecha entendería" que no se pusieran de acuerdo con Cs y Vox para impedir que la izquierda volviera a gobernar en el Consistorio.

"Han sido cuatro años perdidos, no podemos permitir que sean cuatro años más. Ningún votante de centro derecha entendería que no llegáramos a un acuerdo", ha señalado, para solicitar, a continuación "la confianza" y el voto del electorado de este espectro ideológico.

En esta línea, ha vuelto a realizar un nuevo llamamiento a la movilización. "En los años de gobierno de Zapatero, Madrid fue un oasis de libertad, ahora tenemos que conseguirlo, acudamos a votar. Somos más, solo seremos menos si nos quedamos en la abstención", ha apuntado.

Almeida ha comenzado su intervención, el 'minuto de plata', asegurando que la capital "necesita un cambio" después de "cuatro años perdidos" con el gobierno municipal de Ahora Madrid.

"El gobierno de la izquierda dijo que venía a asaltar los cielos y se han olvidado de limpiar las calles, de arreglar las aceras; no ha sido el gobierno de la gente, solo de ellos", ha apuntado a continuación, para criticar que han hecho "política de pancarta". Martínez-Almeida ha indicado que Madrid "merece ganar el futuro", por lo que ha pedido el voto y la "confianza" para el Partido Popular.

En lo referente a economía, el candidato 'popular' ha criticado que Ahora Madrid haya incrementado 320 millones de euros estos cuatro años, y ha contrapuesto dicha cifra con los "460 millones que va a bajar el PP los próximos cuatro años". "Creemos que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos; es posible, está en el ADN del PP y de Madrid bajar los impuestos", ha subrayado.

Sobre la posibilidad de realizar el soterramiento de la A5 sin endeudar a la ciudad, Almeida ha indicado que "el gobierno de la izquierda --Ahora Madrid-- solo ejecuta el 48 por ciento de inversiones", y que "solo con coger eso, se puede hacer".

"FRAUDE" A LOS MADRILEÑOS

Martínez-Almeida ha acusado a la regidora de hacer un "fraude" a los madrileños, y le ha preguntado "dónde están los diez centros de mayores, las siete bibliotecas... ¿sabe dónde está ese dinero?". Él mismo ha dado la respuesta al indicar que dichas infraestructuras están "en el milagro económico de reducir la deuda". Por ello le ha pedido que "haga autocrítica" y "que sea humilde", pues los ciudadanos merecen "un gobernante que haga autocrítica". "Usted ha fracasado", le ha lanzado.

También ha acusado a Carmena de "no pisar la calle", y de "no hablar con los comerciantes, ni con emprendedores". "Y nos vende que han hecho grandes inversiones en la ciudad de Madrid", le ha reprochado.

Al candidato de Madrid en Pie, Carlos Sánchez Mato, le ha recordado que fue cesado como edil de Economía y Hacienda por Manuela Carmena, porque "no quería agachar la cabeza con (Cristóbal) Montoro". "Quien quería aprobar la operación Madrid Nuevo Norte fue Manuela Carmena, mire a su derecha", le ha instado.

Almeida ha echado mano de los gráficos para afear a Manuela Carmena que hubiera asegurado que Madrid estaría limpio en un plazo de tres meses. "¿Le puede explicar a los madrileños qué es lo que ha fallado, además de echarle la culpa al PP?", le ha requerido. Y es que, ha explicado Almeida, mientras que en 2018 se destinaron 183 millones en limpieza, en 2015, "gastó 207 millones". "A lo mejor esto explica por qué está sucia, por qué necesitamos sensatez, sentido común, y no abstraerse en la torre de Cibeles", ha lanzado.

Por otra parte, ha avanzado que el PP, si llega a la Alcaldía, respetará la gratuidad de las escuelas infantiles --para niños de 0 a 3 años--, y ha apuntado que apuestan por volver a incorporarlas a la red de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, pues "este gobierno las sacó y las ha perjudicado". Además, ha puesto en valor que el PP "hizo 32 escuelas infantiles en 2 legislaturas, frente a 13 que "no han sido capaces de construir".

RECURSOS SOCIALES A MANTEROS "SI ES NECESARIO"

Martínez-Almeida ha hablado de la posibilidad de dar "recursos sociales" a los manteros "si es necesario", pero ha puesto el foco en la problemática de las mafias que les obligan a ganarse así la vida, con las que ha aseverado, el PP tendrá "tolerancia cero". Así, pondrá en marcha una unidad de la Policía contra la venta ilegal y otra contra la okupación de viviendas.

"El programa del PP es claro, se llama Policía y se apellida municipal", ha apuntado a renglón seguido, para asegurar que este Cuerpo es importante para la capital ante problemas de convivencia en la misma.

Almeida ha reiterado su voluntad de acabar con Madrid Central, pues cortarlo "supone mejorar la sanidad de los madrileños". Tal y como ha desgranado, del 2014 al 2018 ha aumentado un 6 por ciento la contaminación en la capital, y en el primer trimestre del 2019 los datos "son peores que los datos de los ocho años anteriores".

También ha criticado que la regidora no haya aportado "un solo dato". "No ha dado un solo dato de contaminación. Nosotros tenemos un modelo alternativo, más eficaz. Que no digan que no nos gustan peatonalizaciones o APR, porque las pusimos en marcha nosotros", ha señalado.

Almeida ha acusado a Carmena de tratar de simplificar el debate al hablar de un supuesto negacionismo del PP a la contaminación. Para el candidato del PP "el problema no es el centro, son los 400.000 vehículos que entran y salen del perímetro de la M30", entre otras cuestiones.

Por ello Almeida apuesta por incrementar transporte público, construir carriles BUS VAO. "A partir de ahí hay que ir a una renovación de la flota en Madrid", ha explicado, para añadir que destinará 200 millones de euros para renovación de flota de taxi.

VIVIENDA

En lo concerniente a la vivienda, Almeida ha vuelto a hablar de la necesidad de "regular" las viviendas turísticas, sobre todo en Centro, pero "no prohibir", ya que "hay que atender al uso urbanístico de estas viviendas de uso terciario" para que se permita un barrio en el que los vecinos puedan descansar.

Ha expuesto Almeida sus iniciativas para vivienda, entre ellas el 'cheque vivienda joven' de 20 millones anuales consistente en ayudas al alquiler en el mercado libre para menores de 35 años que lleven en Madrid más de cinco años empadronados y no tengan vivienda en propiedad, que beneficiará a 10.000 jóvenes.

Además, promoverá la construcción de 15.000 nuevas viviendas para alquiler a precio tasado mediante colaboración público privada en los próximos cuatro años.

También ha habido hueco para Madrid Nuevo Norte, operación que no será aprobada esta legislatura ya que Carmena "sabía que los madrileños podrían ver dos días antes de las elecciones la casa de los líos que es la izquierda". "Si no se entienden entre ustedes, ¿cómo van a entender a los madrileños?", ha apostillado, para añadir que el PP no acudió a la reunión para no "blanquear el incumplimiento de Carmena". Y es que, para Almeida la política y la gestión es algo "más serio que las magdalenas y los abrazos".