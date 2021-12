Almeida rompe la negociación de los presupuestos, según los "carmenistas"

El grupo mixto del Ayuntamiento de Madrid, formado por los concejales "carmenistas" escindidos de Más Madrid, ha comunicado que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) rompió este lunes por la tarde, "inesperadamente", las negociaciones sobre los presupuestos municipales de 2022, por la "negativa" de hacer un IBI progresivo.

"Tras la reunión a la que Recupera Madrid (que es el nombre que han adoptado tras dejar Más Madrid) acudió ayer por la tarde con la contrastada voluntad de acuerdo, se encontró con una inesperada y contradictoria negativa por una parte del Gobierno para seguir negociando. Una ruptura unilateral que choca con las propias declaraciones del alcalde que esa misma mañana calificaba públicamente las enmiendas como 'asumibles casi todas y el resto negociables'", dice el grupo mixto.

La portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras, afirma en el comunicado que "se trata de un acto de irresponsabilidad del alcalde, que parece preferir dejar a Madrid sin presupuestos antes que asumir el coste electoral de llegar a acuerdos transversales con otros grupos".

Por su parte, el edil Luis Cueto subraya que Martínez-Almeida "no tiene mayoría para imponer un modelo fiscal de forma unilateral".

"La ciudadanía madrileña no le dio una mayoría absoluta, así que es infantil plantear unas líneas rojas sin el respaldo de otros grupos", declara el concejal, que añade que el regidor, "con tal de no subir impuestos a una minoría de ricos riquísimos, prefiere que no haya presupuestos".

Cueto se refiere a la "negativa" del Partido Popular de asumir la propuesta de bajar y bonificar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a los de menos de 250.000 euros y subir a los de más de 6 millones de euros, una bajada fiscal que, según el grupo mixto, beneficiaría a más de 2 millones de inmuebles "frente a una subida que afectaría a apenas 8.000".

Con todo esto, Marta Higueras se pregunta: "¿Cómo es posible que Almeida prefiera dejar a Madrid sin presupuestos? ¿Qué intereses está defendiendo?".

"Tal vez ha vuelto la obsesión con la ultraderecha y quiere seguir rogando. Si se aclara, que nos avise pero mientras, que no moleste", concluye la portavoz.

Recupera Madrid apostilla que afrontaron "este proceso de diálogo en torno a las cuentas de la capital proponiendo unas enmiendas sobre puntos concretos al mismo tiempo que anunció el mantenimiento de una enmienda a la totalidad si el resultado de dicho diálogo no era de la calidad necesaria requerida por la ciudad de Madrid".

Las conversaciones para estudiar las enmiendas del grupo mixto comenzaron el jueves pasado después de que ese mismo día se constatara la negativa de Vox para negociar las cuentas con Almeida, quien estuvo semanas apelando al partido de Javier Ortega Smith para sentarse pero, finalmente, censuró el "portazo" de la formación que había propiciado su investidura como alcalde.

Este lunes, el regidor afirmó que la mayoría de enmiendas de Recupera Madrid eran asumibles y, las que no, negociables, aunque siempre ha puesto como "línea roja" las bajadas de impuestos recogidas en las ordenanzas fiscales.