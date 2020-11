Almeida reprocha a Sánchez tras el preacuerdo con ERC que quiera aprobar unos PGE contra Madrid

El alcalde de Madrid y portavoz del PP nacional, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el preacuerdo alcanzado con ERC que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "no se pueden negociar a golpe de chantaje y contra Madrid"

Al término del Pleno de Cibeles, Almeida ha declarado que "lo que hace (Gabriel) Rufián ya no es negociar más y mejor para los catalanes sino ir contra las comunidades". Preguntado sobre las declaraciones del portavoz de ERC sobre un presunto "dumping fiscal" en Madrid, el portavoz del PP ha contestado que "aquí no hay paraíso fiscal, hay una región que aplica la legalidad" y que "cuando se acusa de paraíso fiscal habría que decir al independentista de Rufián que se aplica el marco normativo de las comunidades".

"Lo que le pasa a Cataluña no es culpa de Madrid" sino de "no haber sido capaces de gobernar para todos y de generar un marco institucional que dé tranquilidad a los inversores", ha analizado.

Para Almeida, "ceder a este chantaje no solo sería una afrenta a Madrid sino al estado autonómico" cuando el problema radica en el Gobierno, "que no genera las condiciones adecuadas". "Si es cierto que finalmente el gobierno de Sánchez cede a un chantaje, a Madrid le puede pasar factura. No todo vale por unas siglas, por las de los PGE", ha advertido.

"Que se olviden de frenar a Madrid, que se olviden de que va a echar un frenazo porque Madrid seguirá con la misma línea de certidumbre, con la misma estabilidad que nos ha permitido liderar España. La dignidad no puede basarse en aprobar un presupuesto contra Madrid", ha insistido.