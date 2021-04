Almeida reitera que Madrid es ciudad "segura" y pide ser "mesurado" en los discursos sobre delincuencia en la capital

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado este miércoles que la capital es "una ciudad segura", y ha pedido ser "mesurado" a la hora de hablar sobre los índices de delincuencia en la ciudad.

"¿Que hay problemas de delincuencia? Sí. ¿Que hay bandas? Sí. Esa es una cuestión que tenemos que hablar con Delegación del Gobierno... pero de ahí a decir que es una ciudad sin ley, media una abismo", ha lanzado a su llegada al centro de salud Montesa de la capital.

Ha dado a conocer que ya ha concertado una reunión con la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, que tendrá lugar después de los comicios donde se pondrán "todas las cuestiones" sobre la mesa y serán analizadas.

El concejal de Vox Pedro Fernández llevó ayer al Pleno una proposición para condenar "los actos violentos protagonizados en su mayoría por bandas criminales extranjeras". No salió adelante con el rechazo de todas las restantes formaciones.

La delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de la capital, Inmaculada Sanz, pedía ayer a Vox que no caiga en "discursos facilones" porque Madrid "no vive en una catástrofe de seguridad".

Hoy, Almeida se ha reconocido preocupado por el hecho de que "se dibuje una imagen de Madrid que no se ajuste a la realidad" porque "no es una ciudad sin ley, asaltada por la violencia". "Nadie dice que no se cometan delitos, es la segunda capital con mayor población de Europa, pero somos una de las mejores y más seguras", ha remachado.