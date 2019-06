Almeida reitera que PP cumplirá con Vox, a quien afea su actitud porque todavía no han negociado

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado este miércoles que el PP cumplirá el acuerdo rubricado con Vox de cara a su investidura, pero ha afeado a la formación liderada por Santiago Abascal su actitud, pues tras una primera reunión de tres horas y media en Cibeles la semana pesada "no se puede entender que haya habido negociación".

"Había un plazo de 20 días, estamos dispuestos a agotarlo y a cumplir el pacto. Sorprende que se nos acuse de incumplimiento cuando no ha acabado este plazo y tras la reunión con Vox y no he vuelto a tener más noticia. No podemos entender que haya habido negociación", ha expresado en una entrevista con RNE recogida por Europa Press.

Todo ello después de que ayer el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados y cabeza del comité negociador, Iván Espinosa de los Monteros, anunciara que habían decidido romper su acuerdo con el PP en el Ayuntamiento de Madrid y que se pasaban a la "oposición", lo que dejaría el gobierno municipal de PP y Cs en minoría.

Ante este posible escenario, el regidor madrileño ha indicado que sus coincidencias programáticas son con Cs y Vox, y si se cumplen, tendrán que apoyarles. "Vox apoyará todas las acciones dentro del marco programático con el PP, eso es un ejercicio de coherencia", ha apuntado, para añadir a continuación que este programa "no es compatible con los postulados de la izquierda".

Por ello entiende que "la legislatura será muy provechosa y muy beneficiosa para los madrileños", que dieron una "mayoría amplia" al bloque de centro-derecha (30 a 27).

Así, ha vuelto a manifestar que aún hay plazo para ultimar acuerdo, y ha instado a Vox a que retornen alguna respuesta sobre el planteamiento de la última reunión, tras la cual Almeida no ha sido requerido.

LAS CONCEJALÍAS

En el acuerdo entre ambas formaciones hecho público ayer se establecía que una vez elegidos los gobiernos de coalición PP-Cs-Vox y en un plazo máximo de 20 días naturales contados desde la fecha de investidura, se iban a nombrar a personas de Vox para "distintas concejalías de gobierno y responsabilidades directivas en entes municipales, que en número y presupuesto guardarán proporción a los resultados electorales obtenidos por Vox en cada población".

Almeida ha hecho mención al capítulo 7 de la Ley de Capitalidad para abordar esta cuestión. Según dicho artículo son órganos de gobierno municipal "deliberante de representación política: el Pleno", y además serán ejecutivos de dirección política y administrativa "el alcalde, la Junta de Gobierno, los tenientes de Alcalde, los concejales con responsabilidades de gobierno, los miembros no electos de la Junta de Gobierno y los que se determinen en el correspondiente Reglamento orgánico".

"El PP no ha cambiado, vamos a cumplir ese acuerdo. No se ha tratado de hablar con el PP pero no se ha agotado ese plazo", ha apostillado a renglón seguido.

Además, espera Almeida que esta situación no afecte a la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, pues "no tendría que condicionarse lo que ocurriera", ya que "se genera inestabilidad, falta de confianza".