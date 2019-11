Almeida reitera el 'no' del PP a reprobar a Ortega Smith: "No nos vamos a acomplejar frente a la izquierda"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado este jueves el voto en contra que dio ayer el PP a la reprobación del portavoz del Vox en Cibeles, Javier Ortega Smith, por sus palabras sobre la violencia de género, ya que en su opinión la izquierda busca "coartar la libertad de expresión", y no se van a "acomplejar" por ella.

"Nos reafirmamos en el voto, porque lo que la izquierda pretende es atacar la libertad de expresión. Si entienden que esas palabras pueden constituir discurso de odio que vayan a los tribunales, pero que no hagan esto, sobre todo quienes dialogan con golpistas y que no dudan en tratar de formar gobierno con quienes atacan la Constitución", ha manifestado el regidor ante la prensa tras el acto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Por ello ha hecho una defensa de la libertad de expresión y ha lanzado que "se acabó la hipocresía de la izquierda". "No nos vamos a acomplejar frente a la izquierda, frente a sus imposiciones, y les vamos a plantar cara porque no puede ser ese doble rasero, que negocia con golpistas y estigmatiza a quien no piense como ellos", ha reiterado.

Ha negado, como ya ha hecho la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que la diferencia de voto en la reprobación con sus socios de gobierno (Cs) vaya a influir en la acción de gobierno, pues dicho disenso no fue sobre un "tema clave de acción de gobierno, sino como cuestión meramente política".

"No figura ni en mi pacto de investidura con Cs ni en el de Vox, y no tiene por qué afectar. Además entiendo que Cs vote diferente al PP cuando se trata de una iniciativa de carácter político", ha añadido a colación

Además, el alcalde de la capital ha lamentado que durante los cuatro años del Gobierno de Ahora Madrid la ciudad tuviera que aguantar "que un gobierno legitimara de forma chulesca delitos y delincuentes en función de su ideología", algo de lo que ha dicho hay "ejemplos numerosos".

En este punto ha pedido a los partidos de izquierda que "no se rasguen tanto las vestiduras y se miren un poco más para sí mismos".

Sobre las palabras de Ortega de que le importa un "bledo" esa reprobación, Almeida ha indicado que si la izquierda intenta reprobarlo como alcalde no le importaría "demasiado", ya que no cree "en una izquierda sectaria como la que hay en estos momentos en España".

Ha concluido haciendo un llamamiento "a los socialistas que creen en la Constitución", que "no son los del PSOE de Pedro Sánchez", y ha dicho que "con ellos era fácil entenderse".