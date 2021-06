Almeida recuerda que los afiliados decidirán la Presidencia del PP madrileño

El alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado este miércoles que serán los afiliados de la formación los que decidan quién presidirá el PP madrileño, y ha dicho que si la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decide postularse finalmente al cargo y sale elegida será una "gran presidenta".

El número dos del PP, Teodoro García Egea, ha respaldado este miércoles en una entrevista en Televisión Española la posibilidad de que la presidenta madrileña en funciones presida el PP de la Comunidad de Madrid, en contraste con una declaración del lunes en la que dijo que no podía "apoyar a nadie" entre Díaz Ayuso o Ana Camins, actual secretaria general del PP de Madrid.

Tras un acto, Almeida ha dicho desconocer si García Egea le ha mostrado su apoyo expreso a Díaz Ayuso.

"Pero es que siempre hemos dicho lo mismo, que es un activo importantísimo del PP Isabel Díaz Ayuso, que cualquier responsabilidad que tenga la ejercerá estupendamente, pero que en último término también decidirán los afiliados", ha añadido a preguntas de los periodistas.

Y ha subrayado: "Hay que esperar a que los afiliados decidan para ver quién es el presidente pero insisto, desde luego creo que Isabel Díaz Ayuso, si se decide a presentarse a la Presidencia del PP de la Comunidad de Madrid y los afiliados la votan, será una gran presidenta".

El portavoz nacional del PP ha señalado en reiteradas ocasiones que no está dentro de sus planes presentarse a la Presidencia del PP madrileño, algo en lo que ha insistido este miércoles: "A mí no me disuade el apoyo de Teodoro García Egea a Isabel Díaz Ayuso del planteamiento que he hecho desde el primer momento en relación al PP de la Comunidad de Madrid; en estos momentos sigo en ese planteamiento personal de que por el momento no tengo planteado presentarme a esa presidencia".

Asimismo, también ha abogado a lo largo de los meses por una "bicefalia" para que quien dirija el partido se dedique "al cien por cien" a esa tarea.

Viene apostando así Martínez-Almeida por continuar con el esquema actual, en el que la Presidencia del PP de Madrid no la ostenta ni el alcalde ni la presidenta de la Comunidad, sino una tercera figura, Pío García-Escudero, designado por Génova en 2018 después de que Cristina Cifuentes dimitiera de sus cargos a raíz del Caso Máster.

El congreso para renovar el liderazgo de Madrid se celebrará en todo caso en el primer semestre de 2022.