Almeida recrimina a Reyero que "mandara correos" sobre supuesta ilegalidad y "los sacara para tratar de exculparse"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recriminado al consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, que "mandara correos" sobre unas supuestas ilegalidades relacionadas con las residencias durante la crisis del coronavirus "y los sacara para tratar de exculparse".

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, Almeida ha opinado que este primer año ha transcurrido, en lo que a Cs, su socio de gobierno se refiere, "razonablemente bien" aunque ha reconocido que el panorama "han sido muy complicado desde el punto de vista político" porque "formar un gobierno de coalición con dos partidos no es fácil" dado que lo que se pone encima de la mesa son dos formas culturales de entender la política.

Preguntado por la situación en el seno del Gobierno regional, el alcalde ha parafraseado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, diciendo que no se trata de hacer amigos sino de remar en la buena dirección, lo que le ha llevado a opinar que el pacto de gobierno en Sol sí "está funcionando" aunque tampoco ha negado las discrepancias entre su compañera de partido y el vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado (Cs).

Martínez-Almeida se ha referido al consejero Reyero, también de Cs, diciendo que ha echado en falta que "agradeciera a los profesionales del Samur" que han estado trabajando en residencias, con independencia de los comentarios que haga sobre si se pudo hacer bien o no. No ha querido entrar en la hipótesis de si él hubiera cesado a Reyero si hubiera estado en los zapatos de Ayuso pero sí le ha enviado un mensaje al consejero de Cs.

"Si un consejero advierte una ilegalidad no lo dice en correos electrónicos y los saca en el momento político que le conviene. Hay otras vías en un Estado de Derecho, no se mandan correos para sacarlos y tratar de exculparse porque no es la actuación más correcta", ha lanzado.