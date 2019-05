Almeida reconoce que el PP tiene "dañada" su credibilidad pero confía en "recuperar votantes" que se han ido a Vox

Considera "prematuro" aventurar que Casado deba dimitir si resultados en elecciones son malos

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este martes que la marca del PP "está dañada en el ámbito de la credibilidad", pero confía en "recuperar votantes" que apostaron por Vox en las elecciones generales del pasado 28 de abril.

"Nuestro partido tiene dañada la marca de credibilidad", ha indicado durante su intervención en el Foro del Colegio de Abogados de Madrid, en el que ha sido presentado por el exministro de Justicia Rafael Catalá.

Así ha respondido Almeida a la pregunta de si la tan anunciada reversión de Madrid Central se cumplirá o quedará en un anuncio electoral. El candidato 'popular' ha indicado que se revertirá sí o sí, tanto por el compromiso adquirido como por una forma de hacer que credibilidad en el partido no decaiga.

Sobre las elecciones generales, Martínez-Almeida ha reiterado que los resultados electorales del PP han sido "muy malos". "No son los que esperábamos, hemos perdido 3 millones de votos que se han ido a Vox", ha lamentado. No culpa de esta situación al presidente del partido, Pablo Casado, "porque el PP es una organización muy amplia", por lo que ha instado a la formación a llevar a cabo un "ejercicio de autocrítica".

"Lo que mantengo es que no hemos sabido transmitir dónde estábamos. No hemos sabido transmitir el mensaje de lo que somos, sino que hemos entrado en el juego de otros partidos, pues no hay programa más completo y mejor preparado. Un programa de contenido liberal, centrado en los colectivos como los mayores, las personas con discapacidad", ha explicado.

Ha recordado además que "Casado fue elegido por la mayoría de afiliados del PP hace tan solo ocho meses", por lo que entiende "prematuro aventurar que deba dimitir, más aún cuando habrá cuatro años y se podrá conformar el proyecto de Pablo Casado".

Además, sobre los resultados obtenidos por Vox, con 24 escaños, ha indicado que "ni de lejos" son los que obtuvo Podemos en su irrupción en el Congreso de los Diputados, por lo que entiende que "no fue una buena noche para el centro derecha".

"Lo que sí digo es que si hacemos las cosas bien, si marcamos una línea propia, la infinita mayoría de votantes de Vox no son de ultraderecha, son del centro derecha liberal, y nosotros no nos tenemos que parecer a Vox, porque no somos Vox", ha concluido.