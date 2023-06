Almeida reconoce que le sorprendió la elección de Rivera de la Cruz como 'número 2' en la lista del PP al Congreso

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este lunes que le sorprendió que la ya delegada de Cultura de la capital, Marta Rivera de la Cruz, fuera incluida por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cono 'número 2' en la lista de la formación al Congreso para las elecciones del 23 de julio.

"No lo esperaba, me sorprendió. No voy a negarlo. Creo que es una decisión que le corresponde a Feijóo y es una muy buena elección. Esperemos a ver qué pasa el 23 de julio, esperemos que Feijóo las gane, y luego será él a quien le corresponde tomar decisiones", ha manifestado en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la primera del mandato.

Ya la semana anterior, el regidor calificaba a la escritora de "grandísimo fichaje" y negó que su inclusión en la lista del PP al Congreso de los Diputados como número 2 fuese a cambiar sus planes de cara a la conformación de su nuevo Gobierno municipal.