Almeida reclama a Defensa e Interior "todos los recursos de los que puedan disponer" ante "tsunami de nieve"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este sábado a los ministerios de Defensa e Interior "todos los recursos de los que puedan disponer" para liberar las calles de la capital de este "tsunami de nieve".

"He hablado con Margarita Robles (ministra de Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (ministro del Interior), y he pedido que se destinen los medios necesarios para que Madrid no quede en esa situación en los próximos días. Reclamo y solicito tanto a la ministra de Defensa como al de Interior, todos los recursos de los que puedan disponer", ha manifestado el regidor desde el Centro de Control de Seguridad y Emergencias.

Con ambos ha contactado telefónicamente, y ha advertido de que "si finalmente toda esta nieve queda helada, la situación logística de movilidad quedará muy afectada" en Madrid la próxima semana, por lo que ha instado a "poner todos los medios en la calle para poder liberar las calles".

De nuevo ha pedido a los madrileños "que se queden en casa", ya que la situación en la capital "no es un juego". "Se corre peligro por estar en las vías públicas, hay muchos árboles que se están tronchando", ha llamando a la prudencia.

Al mismo tiempo, ha pedido a los madrileños que salgan a la calle que no caminen por las calzadas "porque se obstaculiza el trasiego" de vehículos de los servicios de seguridad y emergencias, de los que han pedido se haga "un uso racional".