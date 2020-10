Almeida promete a los madrileños "trabajar" para acabar con la "incertidumbre" vivida en los últimos 10 días

"Me pongo en el papel del madrileño y debe pensar qué es esto, cómo se han podido hacer las cosas así", lamenta

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha prometido este jueves a los madrileños "trabajar" para terminar con la "incertidumbre" y "confusión" que han vivido en los últimos 10 días sobre las restricciones de la capital.

"Entendemos su confusión, su incertidumbre, que no acaben de aceptar los últimos diez días que han sucedido. La primera reflexión es hacia los madrileños para garantizar que vamos a seguir trabajando para estar a la altura, porque es muy difícil aceptar las decisiones de los últimas días", ha expresado durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Por ello ha tendido la mano a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como al presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, para "abordar la reforma del marco normativo" que permita a la región adoptar medidas restrictivas que frenen el aumento de contagios por la Covid-19. "Pondremos todo nuestro esfuerzo para concluir con esta situación", ha apostillado a continuación.

Entiende que tras el auto del TSJM que rechaza las medidas del Ministerio de Sanidad para las diez ciudades más pobladas de la Comunidad de Madrid "se tiene que disponer de un marco normativo adecuado para tomar las decisiones necesarias para cada situación epidemiológica".

"El TSJM ha venido a decirle al Gobierno lo que todos estábamos diciendo. No podemos estar jugando con sus derechos fundamentales y libertades públicas", ha aseverado.

Martínez-Almeida ha indicado que continúan en vigor la prohibición de grupos superiores a 6 personas así como el cierre de la hostelería a las once de la noche. "Me pongo en el papel del madrileño y debe pensar qué es esto, cómo se han podido hacer las cosas así y llegar hasta ahí", ha lamentado.

Por ello ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez "que no vuelva a actuar unilateralmente" y que "no trate de tapar lo que ha pasado e introduzca de nuevo una vía unilateral". "Los madrileños no pueden seguir más en la confusión y el caos", ha concluido.