Almeida: El problema de España no es que Vox gobierne o no, sino Sánchez

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho este miércoles que el "problema" de España "no es que Vox entre o no en un Gobierno", que es donde "quiere" situar el "debate" el presidente, Pedro Sánchez, sino que el problema es, precisamente, que el líder del PSOE esté al frente del Ejecutivo.

En un acto en el distrito de Latina, en el que ha participado con diferentes miembros del Ayuntamiento, como la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), Almeida ha contestado a diferentes preguntas relacionadas con las elecciones de Castilla y León, y ha reconocido que indudablemente el PP hubiese deseado obtener un mayor margen de representación (se quedaron en 31), aunque ganar las elecciones nunca es mal resultado.

Hemos ganado por el margen que es, y eso nos obliga a que Alfonso Fernández Mañueco va a iniciar una ronda de diálogo con las diferentes fuerzas políticas, y estoy convencido de que la decisión que tome, que es quien conoce la realidad de Castilla y León, será la mejor decisión, no para el PP, sino para Castilla y León, ha agregado el también alcalde de Madrid.

Se ha mostrado, en ese sentido, muy tranquilo, y ha asegurado que su confianza está con Mañueco, quien buscará lo mejor para su región.

Y respecto de la cuestión de Vox, el problema de España no es que Vox entre o no en un Gobierno, el problema de España es el Gobierno de Pedro Sánchez, que está conformado a partir de acuerdos de la extrema izquierda, ha dicho sobre Podemos, y en otros partidos como ERC, Bildu o Junts Per Catalunya,

Almeida, que ha reiterado esta idea varias veces, ha preguntado cómo puede tener Pedro Sánchez la desfachatez de hablar de los pactos que pueda hacer el PP con los pactos que tiene él.

Cómo puede tener el desparpajo de decirnos a los demás con quién tenemos que pactar o quien no tenemos que pactar con los pactos que tiene él. Por tanto, yo confío en Alfonso Fernández Mañueco, estoy seguro de que va a hacer lo mejor para Castilla y León, pero insisto, el problema no es que Vox entre o no en un Gobierno, el problema de España es el Gobierno de Pedro Sánchez y sus pactos, ha subrayado.

En otro punto, ha abundado que no le parece tan importante para el futuro de España si Vox entra o no en un Gobierno como que Sánchez permanezca en Moncloa con el apoyo de todos aquellos que quieren concluir con el régimen del 78.

Ha sido aquí cuando Almeida, parafraseando a Alfonso Guerra, ha dicho: Si Pedro Sánchez continúa en el Gobierno, a la mejor España, que es la del 78, la España del abrazo, de la reconciliación, del acuerdo, del diálogo entre diferentes, no la va a conocer ni la madre que la parió.

"Por tanto, no es importante tanto para el futuro de España si entra o no Vox en un Gobierno, que es donde pretende situar el debate Pedro Sánchez, como que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno", ha reiterado el portavoz del PP.

Preguntado, asimismo, sobre qué le recomendaría a Pablo Casado -si tender la mano al PSOE o alejarse de la izquierda como aboga Isabel Díaz Ayuso-, Almeida ha dicho: Respecto de lo que le tendría que recomendar o no a Pablo Casado, será, en su caso, en conversación que tendremos o que hemos tenido, y por tanto ahí se queda.

Lo que sí digo de forma clara, ha añadido a renglón seguido, es que Pedro Sánchez no da lecciones de democracia ni de pactos a nadie.

Ha apostillado que él siempre ha sido partidario de que en los grandes asuntos de estado haya entendimiento entre los dos grandes partidos, pero con Sánchez se ha demostrado que no se puede ir ni a la vuelta de la esquina porque ha utilizado la mentira como forma de hacer política.