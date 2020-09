Almeida se pregunta "por qué se le pide a Madrid más que a otros territorios con la misma situación"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha preguntado este viernes "por qué se le pide a Madrid más que a otros territorios con la misma situación" de contagios por coronavirus, como, ha indicado, Navarra.

Así se ha manifestado el regidor en una entrevista en 'RNE' recogida por Europa Press después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, haya recomendado públicamente a la Comunidad que aplique restricción de movilidad a toda la capital así como a todos los municipios en los que haya más de 500 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes.

"El ministro Illa no debería haber hecho las declaraciones al mismo tiempo que la Comunidad, porque lleva a confusión. Cuando recomienda a 500 casos por 100.000 habitantes, Navarra y muchas ciudad la tienen. La pregunta es por qué se le pide a Madrid más de lo que se pide a otros territorios", ha lanzado el regidor.

Si bien, la Comunidad de Madrid ha decidido ampliar desde el lunes las restricciones de movilidad a otras ocho zonas básicas de salud, con lo que serían 45 las afectadas, y ha recomendado "evitar todo movimiento innecesario" en toda la región.

Almeida ha indicado que hay que seguir los criterios de las autoridades sanitarias, pues son "quienes mejores datos tienen", y ha apuntado que restricciones de reunión de 6 personas se da en toda la capital.

Ha vuelto a reconocer que "puede haber dificultad para restringir ciertas zonas", pero confía en el "gran conjunto de servidores públicos que han cumplido con su trabajo" así como "con la colaboración ejemplar de los ciudadanos".

"ESCENARIOS CAMBIANTES"

Del mismo modo no se ha sorprendido por el hecho de que Lavapiés no sea una de las zonas restringidas pese a superar esta tasa de contagio, ya que "los escenarios son cambiantes y hay que tener la capacidad de adaptarse cada día". "No hay que sorprendernos de que no esté Lavapiés", ha apostillado.

Para estas nuevas áreas con restricciones, el Consistorio movilizará "todos los agentes que sean necesarios" al tiempo que ha insistido en "la necesaria colaboración de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".