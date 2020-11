Almeida pone en duda que el martes se apruebe la estrategia de vacunación "vistos los antecedentes del Gobierno"

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto en duda que, tal y como ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este próximo martes el Consejo de Ministros apruebe la estrategia de vacunación contra la Covid-19, "vistos los antecedentes que han tenido como con las mascarillas, las PCR en Barajas".

"Si eso fuera cierto, me alegraría, pero vistos los antecedentes de este Gobierno, como con las mascarillas, las PCR en Barajas, aparte de lo que ha sucedido... sería el primero que me alegraría, pero me invade el escepticismo", ha manifestado ante la prensa tras presentar las obras del Nudo Norte en la capital.

En opinión del también alcalde de Madrid "los españoles están cansados de grandes proclamas y están escaldados de que se les diga lo que va a pasar pero no lo que está pasando". Por ello ha recomendando al Gobierno central "menos anuncios".

"No merecen (los españoles) que sigamos haciendo anuncios que luego o no se cumplen, o se cumplen parcialmente. La política no debe ser la de los anuncios, sino la de los hechos", ha apuntado, para añadir que él felicitará el Gobierno central "si cumple".