Almeida pide a Sánchez que "no se refugie en un búnker en Moncloa" y que "se dé un baño de realidad"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no se refugie en un búnker en La Moncloa" y que "se dé un baño de realidad para desempeñar mejor sus funciones".

"El presidente se tiene que convencer de que esto no se resuelve desde La Moncloa. Animo a que se dé una vuelta por la ciudad de Madrid, y a que se dé un baño de realidad para desempeñar mejor sus funciones", ha expresado Martínez-Almeida en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la ciudad.

Para el regidor, las explicaciones que ofreció Pedro Sánchez sobre la desescalada "dejaron más dudas que certezas", y al final ha alumbrado "un procedimiento que no genera credibilidad". El alcalde ha criticado que Sánchez "aprovecha los sábados para dar una noticia" pero que después no profundiza en ella ni la explica.

"Este sábado dijo que se aprobaría la desescalada, luego no dio más matices... dice que va a comparecer, luego se retrasa. En vez de dejarlo claro dijo que habría órdenes ministeriales...", ha indicado.

Así, ha señalado que "todos los medios de comunicación reflejan que no hay aceptación por parte de sectores económicos sobre que no ha quedado claro". Por ello ve el regidor "importantísimo dar información con certezas a españoles que sufren por trabajo" y "lo que pasó el otro día no induce a eso, generó más dudas que certezas".