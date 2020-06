Almeida pide a Sánchez explicar por qué no habilitar superávit de municipios

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este viernes al Gobierno central que "si no quiere dar" a los ayuntamientos del país su superávit para hacer frente a la crisis social y económica derivada del coronavirus "al menos tenga el gesto de explicar a los españoles" los motivos.

Martínez-Almeida ha afeado en declaraciones a los periodistas tras un acto de Ecovidrio que "no se puede hablar de un Gobierno de escudo social cuando ese escudo social consiste en que no se nos permite a los ayuntamientos atender a las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabildiad" a través del superávit, de 420 millones en el caso de la capital.

"No hay una respuesta del Gobierno desde hace más de dos meses", ha criticado el alcalde 'popular', al tiempo que ha explicado que "el otro día" conversó con su homóloga barcelonesa, Ada Colau, y coincidieron en que "es incomprensible que desde el Gobierno de la nación no se nos esté dando una respuesta a los ayuntamientos".

"Lo que nos gustaría -ha añadido- es que, si no nos quieren dar el dinero, al menos tengan el gesto de explicar a todos los españoles por qué no quieren que los ayuntamientos utilicemos" un montante que de otro modo "no puede tener otro destino" que el pago anticipado de deuda.

Aunque está "fenomenal" que el Gobierno central haya habilitado una línea de 16.000 millones para las comunidades autónomas, Martínez-Almeida "no entiende" que a su vez "no se deje" a las corporaciones municipales utilizar su superávit.

"Creo que cualquier madrileño piensa exactamente lo mismo", ha agregado el regidor, quien ha reiterado que no se trata de una reivindicación "política ni partidista". EFE

