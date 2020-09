Almeida pide al PSOE que aplique "el mismo rasero a todos" y pida el cese de Rafa Mayoral como hace con Erguido

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al PSOE "coherencia" y que aplique "el mismo rasero a todos los partidos" en relación a la situación procesal del senador madrileño del PP David Erguido en una de las piezas separadas del 'caso Púnica'.

"Respecto a su situación procesal, hay que subrayar dos cosas: en primer lugar, la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental que nos asiste a todos y en segundo, es importante subrayar que va voluntariamente a prestar declaración cuando al ser aforado podría esperar en su caso a que se elevara exposición razonada", ha recalcado tras presentar una nueva línea de autobuses eléctricos.

Al respecto, ha dicho que el PP aplicará sus estatutos y su código ético, reseñando que se "tomará una decisión". "Por curiosidad, me fui a ver lo que dice el código ético del PSOE y dice que se acordará el cese en el momento en que se abra juicio oral. Con esto quiere decir por qué nos pide el PSOE lo que no se pide a sí mismo. Nosotros no negamos la situación procesal y que prestará aunque sea voluntariamente", ha recalcado.

En la línea, ha señalado que le parece "sorprendente" que el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil García, le pida al resto lo que "no se pide" a su partido.

"Pedimos coherencia y el mismo rasero a todos los partidos si las situaciones son idénticas y el rasero debe ser el mismo. Me gustaría que Ander hubiera pedido la dimisión inmediata de Rafa Mayoral y de Juanma del Olmo que están imputados en un caso de financiación irregular de Podemos", ha apostillado.

"Por qué se pide al PP el cese y no a tu socio de Gobierno, por qué se aplica al PP un rasero y no a Podemos. Pediría al margen de las decisiones que se tomarán, que nadie lo dude, que se aplique lo mismo", ha aseverado.