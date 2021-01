Almeida pide a Marlaska que no rechace declarar Madrid como zona catastrófica antes de plantearlo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este lunes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "no diga no" a declarar Madrid como zona catastrófica tras el paso de 'Filomena' por la capital cuando el Consistorio aún no lo ha planteado.

"Que no diga que no a algo que no hemos planteado", ha manifestado el regidor en una entrevista en 'Antena3' recogida por Europa Press. Ayer Marlaska aseguraba que "no hay daños importantes ni a bienes públicos ni privados" como para declarar la ciudad de Madrid zona catastrófica por el temporal de nieve, tal y como está estudiando solicitar el Ayuntamiento.

Almeida ve "sorprendente" que "se responda ya a una solicitud" cuando aún se está estudiando si solicitarla, ya que "la tormenta ha superado la peor de las previsiones", ha generado "daños muy cuantiosos" y esa declaración, ha manifestado, "beneficiaría a los madrileños que peor lo han pasado".

Y es que, ha continuado el regidor, "la nieve no va a desaparecer en dos semanas y queda mucha tarea por delante", ya que la capital va a registrar temperaturas muy bajas, a las que no se llegaba desde 1945. "Nos quedan semanas por delante para decir que Madrid está en una situación normal", ha lanzado.