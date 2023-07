Almeida pide "hasta el último voto" para lograr un Gobierno "sólido y estable que no dependa de los demás"

Mazón: "No tengáis miedo de los que os quieren infundir miedo de los gobiernos del PP"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha apelado a captar "hasta el último voto" de los españoles y de los "nuevos españoles" para el PP y así lograr que Alberto Núñez Feijóo presida "un Gobierno sólido, estable y fuerte que no dependa de los demás, sino que garantice esa estabilidad más necesaria que nunca en España".

En un mitin en València, ha advertido que las del domingo son las elecciones "más importantes" a las que se ha enfrentado su partido, ya que según él "suponen un punto no retorno entre el 'sanchismo" y el "retorno a la convivencia" con Feijóo. Ha pedido no fiarse de las encuestas porque lo importante, ha recalcado, no es ser el partido más votado con "una mayoría electoral que puede ser pasajera" sino "qué Gobierno es posible".

Almeida ha participado este martes por la tarde en el acto central de migración del PPCV, bajo el lema 'La España de todos', en el antiguo cauce del río Turia junto al Parque Gulliver, acompañado por el nuevo 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón; el cabeza de lista por Valencia, Esteban González Pons; el elegido presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y la responsable de Migración del PP, Carmen Cervantes.

En su intervención, el alcalde ha apuntado a las victorias 'populares' en la Comunitat Valenciana como el "prólogo" y el "motor del cambio" de este domingo. Además, ha destacado el estado actual del PP agradeciéndolo a González Pons: "No fue fácil lo que hiciste hace año y medio en la dirección nacional".

"EL VERANO AZUL EMPEZÓ AQUÍ"

Tras saludar al "molt honorable president", Almeida ha recordado que no le extrañó que él "sugiriera" la campaña del PP de 'Verano azul' porque "el verano empezó aquí" el 28M. "Han sido tiempos difíciles, pero os lo habéis ganado", ha aseverado, y ha agradecido el apoyo de los migrantes el 28M porque "sin ellos habría sido imposible".

Mazón, en su discurso, ha agradecido las palabras de Almeida y que visite tanto la Comunitat porque "nunca un alcalde de Madrid había venido tanto, un referente municipalista y de la ciudad abierta del mundo por antonomasia como quiere ser la Comunitat Valenciana".

En clave electoral, ha reconocido que esta es "de las campañas más difíciles" que han vivido y ha pedido el voto para Feijóo. "No tengáis miedo de los que os quieren infundir miedo de los gobiernos del PP, que son los mismos que quieren infundir miedo a las mujeres cuando ellos han aprobado la ley del 'solo sí es sí' o han cerrado juzgados de violencia de género en la Comunitat Valenciana", ha recalcado, tras lo que ha afirmado que "a los que no les queda más que haber perdido el sillón solo les queda el recurso al miedo".

"MOMPÓ DARÁ MUCHO QUE HABLAR"

Por otro lado, el líder del PPCV ha augurado que Mompó "dará mucho que hablar" como presidente de la Diputación, institución que "ahora abre los ojos", y ha reivindicado la Comunitat como tierra de acogida de migrantes. También ha bromeado al inicio con que no iba a bailar merengue en el acto porque quiere "ganar votos, no perderlos".

González Pons, por su parte, ha coincidido en defender que España es país de acogida, ha lanzado un mensaje de ánimo a los ucranianos y ha prometido que el PP garantizará el ingreso de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schenguen, así como que los ecuatorianos puedan lograr la exención de visado.

Como presidente del PP provincial, Mompó ha animado a "convencer a todos los dudosos" de ir a votar para así "rematar la faena" de las victorias 'populares' del 28M. "La Moncloa la tenemos también muy cerca", ha alentado.

Y la secretaria de Migraciones del PP, Carmen Cervantes, ha agradecido que Feijóo haya creado por primera vez esta secretaría específica. "Ahora tenemos una bandera más que fusionamos con la de nuestra patria: la de España", ha manifestado, y ha animado a que tras el 23J empiece el "momento migrante".

El encuentro ha estado amenizado por música de Romeo Santos o David Bisbal y rodeado de banderas de varias nacionalidades y de pancartas con lemas como 'Nuevos valencianos' o 'Novos galegos'.