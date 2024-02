Almeida pide "dejar trabajar a la justicia" en residencia de Aravaca y exigirá "las responsabilidades que procedan"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este miércoles "dejar trabajar a la justicia" en la residencia de mayores de Aravaca, tras la muerte de tres ancianas en un incendio el pasado domingo, y exigirá "las responsabilidades que procedan".

La residencia tenía las salidas de emergencias bloqueadas, la alarma de incendios no funcionaba bien y bocas antiincendios no tenían presión de agua, según las actas del suceso escritas por la Policía Nacional a las que ha tenido acceso Europa Press. Los agentes relatan que el primer problema con el que se encontraron fue que la boca de incendios del pasillo de la primera planta, en la que comenzaron las llamas, no daba a los bomberos presión de agua.

"Esto es una cuestión que ahora mismo está en el ámbito del procedimiento judicial donde se va a tener que remitir toda la documentación, tanto los estados policiales como la documentación que nos requiera al Ayuntamiento, que vamos a cumplir, por supuesto, de manera dirigente", ha informado el alcalde en declaraciones a los medios de comunicación desde la calle Serrano.