Almeida pide no avivar debate interno pues no favorece al PP ni a madrileños

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, cree que hay que entender que el congreso para elegir la presidencia del PP madrileño "toca en primavera", y no se debería "avivar" ya el debate, pues internamente no beneficia a la formación y tampoco a los madrileños.

En una entrevista en Antena 3 recogida este martes por Efe, Almeida ha insistido en que es "muy buena noticia" que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya decidido presentarse a presidir el PP de Madrid, como puede hacer "cualquier" afiliado, pero también ha aseverado que "ya hemos hablado demasiado" del congreso.

"Deberíamos hacer esa reflexión los que formamos parte del PP de decir oye, los ciudadanos no entienden que estemos en estos momentos enfrascados en esto en vez de en solucionar los problemas tan graves que tiene Madrid, que tiene España, y sobre todo también ayudar a ese cambio de Gobierno en la nación", ha argumentado Almeida.

En este sentido, ha afirmado que él no va a "avivar" el debate porque "los ciudadanos pueden pensar que nos preocupamos más por cuestiones internas que de los problemas que tienen", algo contraproducente cuando "tenemos un balance de gestión en estos dos años que nos acredita ante los madrileños, especialmente Ayuso con el extraordinario resultado electoral" que cosechó en los comicios del 4 de mayo.

Tras recordar que Ayuso ha manifestado que se presentará, Almeida ha dicho que responder él a cualquier pregunta acerca de si presentará su candidatura alimentaría un debate que al PP no le beneficia como tampoco a los madrileños, "porque nos distrae energías en resolver sus problemas".

Preguntado también por la posibilidad de que Ayuso no asista a la mesa de presidentes autonómicos de la convención nacional del PP el 2 de octubre en Valencia, por un viaje ya previsto a Estados Unidos, Almeida ha subrayado la complejidad de compaginar a veces la agenda institucional con la del partido.

Y, sin querer que se le malinterprete, ha señalado que el futuro de la convención "no lo va a determinar que esté o no" cualquier presidente 'popular', sino su contenido, los ponentes y el proyecto de futuro que el PP le va a ofrecer a todos los españoles, por lo que cree que es "anecdótico" que "esté o no" cualquier presidente, "fuera cual fuera".

Después, atendiendo a los medios antes de participar en una conferencia en CaixaForum, Almeida ha expresado su comprensión con el trabajo de la prensa y de su interés por los asuntos internos del PP, y ha reflexionado que si él está "harto de contestar a las preguntas" no se imagina "cómo deben estar los ciudadanos de Madrid visto que nos hemos enzarzado en este debate en estos momentos".

También ha dicho que tendrá que ser Esperanza Aguirre quien explique a quién se refería en una entrevista el lunes cuando habló de "chiquilicuatres" y "niñatos" en el seno del partido.