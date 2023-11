Almeida opina que "Madrid lo que no necesita es ni al PSOE ni a Maroto", que critica un presupuesto "que no conoce"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha opinado que la ciudad lo que no necesita es ni al PSOE ni a (la portavoz socialista, Reyes) Maroto", que critica un presupuesto "que no conoce".

La portavoz socialista de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Enma López, ha arremetido contra el proyecto de presupuestos presentado por el gobierno de José Luis Martínez-Almeida porque "defraudan y mucho" para preguntarse, a renglón seguido, "dónde están las grandes inversiones".

En la rueda de prensa en la que se ha presentado el proyecto, Almeida ha asegurado que Maroto "no conoce los presupuestos, no sabe cuáles son las partidas, no sabe cuál es la distribución y ya se aventura a decir que no son los presupuestos que necesita Madrid".