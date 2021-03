Almeida niega veto ideológico en charla de Montero en un instituto de Madrid

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado que la Comunidad de Madrid prohibiese una visita de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a un instituto público del barrio de San Blas, a su juicio sin incurrir en un "veto ideológico", sino buscando evitar "un adoctrinamiento especialmente nocivo".

Tras presentar su plan de equipamientos municipales para el período 2019-2027, Almeida ha alegado que no es contrario a "que haya visitas institucionales" en los colegios, pero "otra cosa es que se pretenda dar charlas por personas que han hecho del sectarismo, de la revancha y de la política del odio un 'leit motiv' de su actuación política".

"Le viene extraordinariamente bien a los chavales que, en vez de recibir una conferencia de Irene Montero, recibieran la clase que les correspondiera", ha dicho Almeida, que asegura que "es profundamente nocivo lo que les iba a explicar a los chavales".

Y ha agregado: "Una charla como la que pudiera dar Irene Montero, en la que le iba a decir a los que no pensaran como ella que no son feministas, me parece que no es el ejemplo que hay que dar".

Fuentes próximas a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, señalaron el lunes que la ministra Montero pretendía hacer "un acto político" en un instituto público "en horario lectivo".

Por su parte, fuentes del Ministerio de Igualdad aseguraron que la Comisión de Igualdad del IES Gómez Moreno fue quien pidió la reunión y han negado que Montero fuera a impartir una "charla LGTBI". "Primero la excusa era por temas sanitarios, ahora que la ministra quería hacer una charla LGTBI. No es cierto", afirman.