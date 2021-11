Almeida niega que los barones del PP estén molestos por la disputa Génova-Sol

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que ningún barón del PP le ha dicho que esté enfadado "ni nada por el estilo" acerca del ruido que se está generando en torno a la polémica por la petición de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de que el congreso regional del PP madrileño se celebre cuanto antes.

"De hecho yo creo que lo que Alberto Núñez Feijóo ha dicho en reiteradas ocasiones es que Ayuso y Almeida son el mejor tique posible, y por tanto creo que no podemos decir que es que los barones estén enfadados, ha manifestado el también alcalde de la capital después de que el presidente gallego reiterara este fin de semana la petición de bajar el ruido en torno a Génova y Sol.

El portavoz del PP ha hecho estas consideraciones durante la inauguración de un nuevo parque en Madrid, donde también se le ha preguntado por la manifestación contra la derogación de la "ley mordaza" a la que asistieron Ayuso y el presidente nacional del PP, Pablo Casado, pero en momentos distintos.

Almeida ha negado que la presidenta madrileña no quisiera coincidir con él o Casado en la manifestación, y ha abundado que Ayuso ya "dio las explicaciones (alegó responsabilidades institucionales) y por tanto no hay nada más que decir al respecto".

"No es que no quisiera coincidir, es que entiende que no debía estar en esa manifestación al margen de mostrar, por supuesto, su apoyo como lo hizo todo el Partido Popular a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, así como a las policías autonómicas y policías locales, y a partir de ahí pues nada más", ha agregado.

Por ultimo, el alcalde de Madrid ha confirmado que no va a acudir esta tarde a la presentación de 'Políticamente indeseable', el libro de Cayetana Álvarez de Toledo, porque va a ser el presentador de otro libro de fotografías de la capital durante la borrasca Filomena.

Ha agregado, "para los escépticos", que la presentación de esta obra -que se titula Madrid de blanco'- estaba fijada "antes" que la presentación de Cayetana Álvarez de Toledo.