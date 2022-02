Almeida niega que el ayuntamiento contratara un detective para espiar a Ayuso

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que ordenó investigar la supuesta contratación de un detective desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para espiar al entorno de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y las pesquisas concluyeron que no hubo "ningún contrato" en ese sentido.

En declaraciones a los medios en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, antes de la reunión de la Junta de Gobierno, Martínez-Almeida ha zanjado que "si hubiesen sido ciertas" las noticias sobre el supuesto espionaje al entorno de Díaz Ayuso desde alguna empresa municipal, él, como alcalde, habría adoptado "todas las medidas oportunas" para evitar que se repitieran hechos de ese tipo.

"No vamos a permitir en ningún caso, de ninguna manera, que el Ayuntamiento (de Madrid) pueda ser utilizado con fines espurios y partidistas", ha subrayado el también portavoz nacional del PP, que ha negado alguna implicación de Ángel Carromero, coordinador general de Alcaldía y uno de los implicados según las informaciones publicadas; ha defendido, además, que no cabe "ninguna" irregularidad entre el personal municipal.

El alcalde ha hecho una cronología de los hechos para despejar cualquier duda ante los madrileños.

Así, según ha explicado, a mediados de diciembre una persona contactó con él para contarle, con el "conocimiento" de Díaz Ayuso, que "se podría haber producido una reunión entre un detective privado y un empleado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo" con el objetivo de obtener información sobre la presidenta madrileña "o familiares".

Desde ese momento, el alcalde se comprometió a "hacer todas las averiguaciones necesarias" que permitieran determinar si se había producido esa reunión, con el objetivo final de "tomar las medidas necesarias" en caso de que quedara acreditado el supuesto encuentro entre la EMVS y el detective.

Martínez-Almeida ha asegurado que entonces dio instrucciones al presidente de la EMVS, Álvaro González, para que investigara si el encuentro se llegó a producir.

González -ha proseguido el alcalde- habló con el detective, que negó que se hubiera producido tal reunión, así como con un empleado de la misma empresa municipal que, supuestamente, participó en ese encuentro.

"Se realizó un análisis de la contratación de la EMVS en los dos últimos años para determinar si el detective o la empresa para la que trabaja ha tenido algún contrato con la EMVS", ha aseverado Martínez-Almeida, que también ha subrayado que nunca hubo "ningún contrato" de esta empresa pública con el detective ni con la empresa con la que trabajaba el investigador.

Una vez hechas las investigaciones pertinentes, el Ayuntamiento de Madrid concluyó que "el detective niega la reunión, el empleado niega la reunión, no hay ningún contrato y, por supuesto, no se ha producido ningún pago con dinero público" para obtener información sobre Díaz Ayuso o su entorno familiar.

"De ninguna manera vamos a permitir que pueda haber ningún tipo de duda o sospecha sobre el ayuntamiento o las empresas de Madrid", ha subrayado el también portavoz del PP, quien ha asegurado que, una vez hechas las pesquisas, dio traslado de los resultados a Díaz Ayuso a través de la misma persona que, por indicación de ella, le había advertido a él.

El alcalde, que no tiene la impresión de que el entorno de la presidenta madrileña tuviera interés en que saliera esta información para dañar al ayuntamiento y su papel dentro del partido porque fue la propia Díaz Ayuso quien le dio traslado de esta información, no ha admitido después preguntas como portavoz del PP.

José Luis Martínez-Almeida ha comparecido exclusivamente como alcalde, como ha argumentado reiteradamente, dada la gravedad de las informaciones que aparecen hoy en El Mundo porque poner en tela de juicio del Ayuntamiento de Madrid es lo suficientemente grave como para dar todas las explicaciones y hacer todas las declaraciones oportunas y así despejar toda sospecha o duda ante los madrileños.

Cuando recibí la información, y dado que afectaba al Ayuntamiento de Madrid, no di traslado al Partido Popular porque entendía que era una cuestión del ayuntamiento y que, por tanto, éramos nosotros los únicos competentes para hacer las averiguaciones pertinentes, ha agregado.

Desde el PP sí se contactó este miércoles con él para preguntarle qué es lo que había ocurrido, ha desvelado Martínez-Almeida, que ha dicho que no ha tenido ocasión de hablar con Díaz Ayuso aunque sí conversó en la tarde de este miércoles con Ángel Carromero, quien le negó absolutamente que haya hecho cualquier tipo de gestión tendente a obtener información sobre Ayuso o sus familiares.

Me lo ha negado. Ahora, quiero trasladar un mensaje: no cabe ninguna conducta irregular, que no sea ejemplar, en ningún cargo del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, en el caso de que apareciera algún indicio o prueba de que efectivamente hay alguna persona con cargo en el Ayuntamiento de Madrid que ha realizado cualquier tipo de gestión conducente precisamente a obtener esa información, tengan ustedes la seguridad de que sea Ángel Carromero o cualquier otra persona será cesado de forma inmediata, ha aseverado.

Ha insistido en ello en diferentes momentos de su intervención y, preguntado sobre si entonces niega las informaciones de los medios, ha dicho que estos han hecho los deberes y que si se aportaran pruebas de que la situación pudiera haber sido diferente, obviamente, tendremos que adoptar medidas, pero en este momento no tenemos más prueba que lo que nos han dicho las dos personas que supuestamente estuvieron en esa presunta reunión, que lo niegan tajantemente.