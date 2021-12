Almeida niega que el PP ataque la estrategia de Ayuso al anular las cenas

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este martes que la decisión del partido de anular sus cenas de Navidad no supone "un ataque a la estrategia sanitaria" del Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, pues "el PP no ha hecho nada distinto de lo que han hecho prácticamente todas las empresas".

"Es tanto como decir que las empresas van contra la estrategia del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid (...); no creo que las empresas tengan ningún interés en dañar la estrategia sanitaria de la Comunidad de Madrid ni en dañar la economía de la restauración", ha declarado Almeida a los medios tras clausurar el foro 'Un año liderando el futuro.

Esta mañana, Ayuso ha reiterado su disconformidad con la decisión tomada por el partido, que envió el viernes una circular a sus territorios en la que recomienda no celebrar cenas con afiliados ante el avance del virus.

"No puedo celebrar la cena porque está prohibida y donde manda patrón no manda marinero; yo soy una afiliada de base más, disciplinada y que siempre cumple con las normas. Pero quiero dejar claro que no me la quitan a mí, se las quitan a los afiliados y lo único que puedo hacer es respetarlo y decir que va en contra de la política de Madrid, que es todo un éxito y así nos lo están reconociendo internacionalmente", ha dicho Ayuso.

Almeida ha coincidido en que la estrategia sanitaria de Madrid "ha sido un auténtico éxito", y ha apuntado que fue "uno de los ejes sobre los que Isabel Díaz Ayuso consiguió su abrumadora mayoría en las elecciones del 4 de mayo".

"Pero no es incompatible (...) con que el PP tome una decisión que es compartida prácticamente por todas las empresas", ha apostillado el regidor.

El alcalde ha concluido que "es razonable que se pueda defender tanto una como otra opinión": la de la presidenta, que "entiende que las cenas se pueden celebrar", y la del partido, que las rechaza "por una cuestión de prudencia".

Por otro lado, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, no ha querido posicionarse respecto a las declaraciones de Ayuso porque no quiere convertirse en "comentarista" de las valoraciones de sus compañeros de partido.

Además, ha informado de que el Grupo Parlamentario Popular tenía prevista y ha suspendido una copa de Navidad para evitar celebraciones masivas.