Almeida niega espionaje y tacha a comisión de "sala de rumores y cotilleos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado que se haya espiado al entorno de Isabel Díaz Ayuso con medios municipales en la comisión de investigación que trata de dilucidar este extremo, como todos los grupos han afirmado de una manera u otra en una comisión que, ha dicho, pretenden convertir en una sala de rumores y cotilleos al no haber encontrado absolutamente nada.

Un gran número de periodistas y reporteros gráficos ha esperado a Almeida en la puerta del edificio de grupos, en el número 71 de la calle Mayor, por donde esta mañana han pasado Matilde García Duarte (coordinadora general de Alcaldía) y Daniel Bardavío (jefe de prensa del regidor), no así el exdirector general de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, citado aunque finalmente no se ha personado.

Ya dentro de la sala, Almeida ha renunciado a los tres minutos iniciales otorgados a los comparecientes, y ha pasado entonces el turno de preguntas de los grupos, que abría el Grupo Mixto.

"¿Se ha espiado con medios municipales a la señora Ayuso o su entorno?", le ha preguntado Marta Higueras (Grupo Mixto), a lo que Almeida ha contestado con un escueto no, igual que cuando la edil ha seguido preguntado si se ha espiado a la presidenta madrileña o a su entorno familiar y social a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

Marta Higueras ha seguido inquiriendo sobre si Ayuso mintió al acusar al Ayuntamiento de ese intento de espionaje. La señora Ayuso no acusó al Ayuntamiento de espiarla en ningún momento, ha replicado Almeida.

Más bronco ha sido el intercambio con José Manuel Calvo, también del Grupo Mixto. En este punto Almeida ha dicho que tuvo la convicción de que no había caso en el mismo momento en que culminaron las averiguaciones que mandó hacer, en torno al 10 u 11 de enero.

Calvo ha hecho hincapié en por qué dimitió Ángel Carromero, a lo que Almeida ha dado las mismas explicaciones que ha reiterado con anterioridad: A raíz de una serie de informaciones que aparecieron en la tarde del miércoles (16 de febrero), llamé a Ángel Carromero. Le comenté esas informaciones que habían salido, el contenido de las mismas. Me negó que tuviera cualquier implicación en relación con las informaciones en las que se le implicaba.

Pero es cierto que convenimos en una cuestión, y es que la imagen y la reputación del Ayuntamiento, por una cuestión tan sensible como pudiera haber sido esta que no se ha producido, lo cierto es que el Ayuntamiento no podía estar en los titulares, y me dijo que dado que se estaban haciendo una serie de acusaciones en este sentido era más fácil defenderse desde fuera del Ayuntamiento que desde dentro.

La decisión de dimitir es un acto personalísimo y le corresponde a Carromero, ha añadido el regidor, que ha subrayado que de acuerdo a las informaciones que él tenía una vez se le comentó el rumor del espionaje en ningún caso se apuntó al nombre de Ángel Carromero, como sí ocurrió posteriormente en los medios.

Cuando Calvo le ha preguntado por qué no restituyó a Ángel Carromero en su puesto, Almeida ha contestado con una pregunta: ¿De verdad me está preguntando usted por qué no restituyo a Ángel Carromero en el puesto como objeto de la comisión de investigación?.

¿Tan desesperados están ustedes de no haber encontrado absolutamente nada y pretenden que esto en vez de una comisión de investigación sea una sala de rumores y cotilleos?. Señor Calvo, por favor, ha apostillado el alcalde, para quien los grupos municipales tienen preparadas las conclusiones de la comisión desde antes de que empezara. EFE

