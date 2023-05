Almeida ve "muy difícil" un posible gobierno de coalición con Vox, "alineado" con la izquierda en Cibeles

El alcalde de Madrid y candidato del Partido Popular a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este viernes que es "muy difícil" la conformación de un posible gobierno de coalición con Vox porque su portavoz en Cibeles, Javier Ortega Smith, está "alineado" con las formaciones de izquierda.

"Es muy difícil formar un gobierno de coalición con una persona que ha votado con Rita Maestre sistemáticamente en el último año. Votó no a los presupuestos igual que Rita Maestre, votó no a la modificación de normas urbanísticas igual que Rita Maestre, votó no a una ordenanza de innovación y votó a favor de la enmienda a la totalidad de Rita Maestre", ha explicado, desde la pradera de San Isidro de la ciudad, ante los medios de comunicación.

Almeida ha indicado que "ese es Javier Ortega Smith", quien "dice una cosa y vota con la izquierda y vota con Rita Maestre". "Por tanto, es muy difícil tener un gobierno de coalición con alguien que se ha alineado sistemáticamente en los últimos tiempos en el Ayuntamiento de Madrid con la izquierda", ha abundado.

Por otra parte, ha hecho hincapié en el hecho de que "las encuestas dicen es que el PP es la primera fuerza política, con mucha diferencia respecto de la segunda, y esto quiere decir que se esta construyendo esa mayoría amplia para poder formar un gobierno sólido, fuerte, estable y en solitario".