Almeida: La lucha de ETA para conseguir sus objetivos sigue por otros caminos

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este miércoles que, diez años después de dejar las armas, "la lucha de ETA para la consecución de sus objetivos sigue por otros caminos", como muestra el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez "esté negociando" sus presupuestos con EH Bildu.

En declaraciones a los medios tras el acto conmemorativo del 70 aniversario de la anexión de Vicálvaro a Madrid, Almeida ha apuntado que la pervivencia de los fines de ETA "ha culminado" con el "ejercicio de chulería y arrogancia" del dirigente de EH Bildu Arnaldo Otegi al decir: "si para que salgan los 200 presos (de ETA) hay que votar los presupuestos, los votaremos".

El regidor considera que Otegi "está envalentonado" porque ve a Sánchez dispuesto "a hacer cualquier tipo de cesión", y le ha exigido al presidente "que corte con EH Bildu" y prohíba la celebración de los 'ongi etorri' para recibir a los presos. "Con eso, calla todas las bocas", ha indicado.

No obstante, en el pleno del Congreso, ante una pregunta del líder del PP, Pablo Casado, Sánchez ha respondido con un "no rotundo" a que vaya a liberar etarras para garantizarse los presupuestos y ha reprochado a Casado que en el día del décimo aniversario del fin de ETA haga esas acusaciones y no celebre la victoria de la democracia.

Almeida ha advertido de que, si bien las "cicatrices" que dejó el terrorismo "no se deben olvidar", no pueden "volver a convertirse en heridas", como teme que puede pasar si quienes "reivindican los objetivos y los fines de ETA" adquieren "un papel central" en la "dirección política del Estado".

Por ello ha llamado a "preservar la justicia, la memoria y la dignidad de las víctimas" y a estar "atentos y vigilantes" para evitar cualquier "legitimación" o "vindicación" de "lo que supuso ETA y de lo que supusieron los objetivos que perseguía ETA".

Respecto al abandono de las armas por parte de la banda, del que se cumplen diez años, Almeida ha restado méritos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pues "lo que vence definitivamente a ETA" es, a su juicio, "la actuación política y judicial".

Y ha apostillado: "La legitimación de EH Bildu como actor político pese a no haber condenado el terrorismo, pese a seguir celebrando 'ongi etorris' (...) es, sin duda, una de las contraprestaciones que se han mantenido por parte de Zapatero y el PSOE".

Ha reiterado además que sigue sin creerse la declaración de la izquierda abertzale leída por Arnaldo Otegi el lunes pasado, en la que lamentaba el dolor de las víctimas.

Almeida ha destacado, por último, que Madrid, aun siendo "la capital europea más golpeada por el terrorismo", fue un ejemplo de sociedad firmemente comprometida contra ETA", que se opuso a la violencia "sin fisuras".